猛劈馬侃、燒桑德斯… 川普支持者拍影片自嗨挨批

2019-10-15 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合14日電



上周末在佛州邁阿密一處川普集團度假村，一場支持川普總統極右派集會上，播放了一支由各種扮成川普的兇徒，在教堂裡用刀槍和拳腳攻擊政敵和媒體的粗糙暴力影片；白宮14日譴責了這支川普由支持者自拍自愉的影片，集會主辦人也急著撇清。

這支影片利用2014年的偵探喜劇片「王牌特工」 (Kingsman: The Secret Service)一場戲，把裡面的人物頭部換成川普、他的政治對手和媒體影像，包括有線電視新聞網(CNN)、華盛頓郵報和國家廣播公司(NBC)等等。

在這支「假新聞教堂」影片中，「川普」猛劈已故聯邦參議員馬侃後頸，用火炬使民主黨總統參選人桑德斯頭部起火，把跟他作對的共和黨聯邦參議員羅穆尼打趴，從背後痛擊前總統歐巴馬，並狠推他撞牆。

這支影片似乎去年7月由YouTube一個網頁貼出，而「紐約時報」率先報導10日到12日在「川普都瑞爾邁阿密國家度假村」舉行的美國優先慶會播出這支影片，立刻引起媒體和民主黨人士同聲討伐。。

美國優先活動列出的演講人包括川普的長子、前白宮新聞祕書桑德斯和佛羅里達州州長戴桑提斯，而他們都宣稱不知道有這種影片。川普本人並未到場。

這項活動主辦人對這支影片引起如此廣泛注意表示無奈，宣稱他們並未「批准、看過或認可」這支影片，甚至在「紐約時報」與他們連絡前根本不知道有這回事。

聲明中說，這支影片只是「模仿展覽」的一部分，在一個小房間播出，而美國優先「拒斥所有政治暴力」。

白宮發言人說，川普尚未看過這支影片，而根據他聽到的一切，他強烈譴責這支影片。

CNN說，這並非川普的支持者首次用他們顯然覺得有趣的影片宣揚對媒體的暴力活動，可是這絕對是最過分和最惡劣的做法。它敦促白宮加以譴責，否則等於默許暴力。

白宮記者協會也表示驚駭說：「所有美國人都應譴責這種呈現對記者和總統政治對手暴力相向的影片。我們早就跟總統說過，他的言論可能煽動暴力。」

川普的競選組織說，這支影片不是他們製作的，「我們也不贊成暴力」。