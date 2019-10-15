對戰川普！爭議白登需火箭筒… 金主們憂心忡忡

2019-10-15 13:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合14日電



前副總統白登是目前面臨兩線作戰的唯一民主黨參選人，既要對付黨內競爭者，還要應對更厲害的對手川普總統。

白登有些主要支持者感到擔憂，認為他缺乏應付雙線作戰的資源，不僅網路募款不振、不接受遊說公司的捐款，也沒獲得資金雄厚的超級政治行動委員會(Super PAC)的支持；白登在佛羅里達州的主要金主摩根(John Morgan)認為，白登對上川普是「帶把刀去槍戰火拼」。

摩根表示，白登不需要槍，他需要的是火箭筒；距2020年的大選還有一年，民主黨的提名人仍未確定，川普及其盟友已把白登當做主要目標，攻擊他的兒子在烏克蘭和中國有商業利益。

川普如今因向烏克蘭總統施壓，要求調查白登父子而面臨眾院的彈劾調查，他的連任競選團隊推出數百萬元的電視廣告，在提早投票的愛阿華和新罕布夏等州對白登發起攻擊，支持川普的美國偉大政治行動委員會也積極參與，都是批評白登的兒子在烏克蘭的生意。

白登今年第三季募得1500萬元，落後黨內對手華倫和桑德斯，更不及川普與共和黨全國委員會共同募得1億2500萬元；邁阿密的白登主要金主福克(Joseph Falk)表示，這次選戰是全方位大戰，將消耗大量資金。

白登的部分金主認為，超級政治行動委員會儘管在民主黨內的名聲不佳，但用來對付川普可能是必要的；福克說，超級政治行動委員會可能不是最佳選擇，但總不能背著一隻手上戰場。

白登的募款只依靠民主黨的傳統金主，而不像喜萊莉·柯林頓2016年那樣接受遊說公司的捐款，並有許多超級政治行動委員會的資助。

白登的競選團隊表示，有跡象顯示，通過攻擊白登，川普的募款可增加，僅10月第一周就在網路募得100萬元。