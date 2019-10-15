誤殺非裔女 德州白警被捕控罪

2019-10-15 12:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合14日電



開槍的警員迪恩。(取自臉書) 分享 facebook 德州福和市(Fort Worth)警方14日說，白人警察迪恩(Aaron Dean)12日從窗戶開槍，射殺室內一個非裔婦女的行為失當，在將被警局開除前辭職，但不久即遭逮捕，控以謀殺罪。

福和市警局在14日晚舉行記者會，證實迪恩在當地晚間6時左右，被以謀殺罪遭到逮捕；目前被關押在郡監獄，保釋金定為20萬元。

28歲的艾塔迪亞娜·傑佛森是在家照看八歲的外甥，被迪恩從窗外開槍擊斃。兩名警察接到報警，說一戶人家的前門夜裡大敞後前來巡查。警方公布隨身照相機的錄影顯示，迪恩剛朝室內喊「舉起手來，你手裡拿著什麼」，還沒表明自己的身分，就從窗戶向裡開槍。

警長說，看到錄影的人都不會懷疑，這名警員的行為失當。傑佛森的家人先前要求警局開除迪恩和逮捕迪恩。

警方是接到一個鄰居的電話，說傑佛森家的大門敞開後派兩人趕來查看。警方當時說，兩人從窗戶看到室內的人影，迪恩還沒判斷是否有威脅，剛喊「舉起手來」就開了槍。

錄影還顯示，房間臥室有一把槍。警長14日表示，他不知道傑佛森中彈時拿沒拿槍，但說德州許多人都把槍放在身邊，以便隨時自衛。

受害人家庭的律師表示，傑佛森凌晨還沒睡覺，與外甥打電玩遊戲。許多人13日晚在她家門前舉行燭光晚會，窗戶玻璃被子彈穿過的槍眼顯而易見。

警長表示，警方已要求聯邦調查局審議，是否可能受到聯邦民權指控。迪恩尚未聘請律師，但德州最大的警員工會將為他聘請律師提供資助。

福和市警局有1100名警員，近三分之二是白人，20%稍多為西語裔，非裔約10%。福和市的警民關係緊張，今年6月，一名男子因無視警察放下槍的命令而被擊斃，為市警局十天內第四次向人開槍。