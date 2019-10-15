射殺非裔裸男 白警豁免謀殺罪、但最多將面臨逾30年的監禁

2019-10-15 13:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合14日電



喬治亞州前警員奧森(Robert Olsen)射殺一個裸體男子的謀殺控罪14日被免除，但仍被陪審團定罪嚴重攻擊等指控，最多將面臨逾30年的監禁，量刑定11月1日宣判。

喬州迪卡布郡(DeKalb)法官確定奧森以8萬元取保，要求他佩戴腳踝監視器，在宣判前不得違反宵禁令。

57歲的白人警察奧森2015年3月接到報警，說非裔男子希爾在公寓樓外渾身赤裸和行為怪異，趕來後開槍將希爾擊斃。希爾是26歲的空軍退伍軍人，被診斷為戰後創傷壓抑紊亂和雙性紊亂症。

希爾的父母在法庭上表示，法官不應讓奧森保釋，他們等候這一天已經四年，但兒子不在了。

除嚴重攻擊外，奧森還被定罪兩項違反入職宣誓和一項作偽證。嚴重攻擊的指控最多獲刑20年，其他指控每項最多五年。但陪審團免除了奧森的兩項謀殺重罪，否則他將必須被終身監禁。

喬州另一個陪審團10月5日做出裁決，認為一名前白人警察射殺一個手無寸鐵的非裔男子無罪。白人警察普萊斯利是2018年在與佛羅里達州交界的康頓郡開槍，把逃跑中的非裔男子格林打死，陪審團免除對普萊斯利的故意殺人指控，但認為他違反了入職宣誓。

在奧森一案聽證時，公寓樓的經理作證說，住在他們公寓的希爾2015年3月9日光腳待在戶外，全身只穿一條內褲，被人勸回不久後又出來，但渾身一絲不掛。

經理擔憂希爾的安全，打了報警電話。奧森趕到時，蹲在路邊的希爾跳起來奔向警車，奧森向他大喊「站住」，見他沒停步便開了兩槍。

檢方認為，奧森處理手無寸鐵的有病裸體男時，沒有理由也不必要使用致命武器，但辯護律師表示，奧森當時不了解具體情況，開槍與否要在很短的時間內決定。