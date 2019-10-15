FBI網路監視計畫 遭指違反隱私權

2019-10-15 13:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合14日電



美國人的隱私權受到憲法保護，但外國情報監視法庭(FISC)曾做出裁決，認為聯邦調查局(FBI)在電子監控計畫中的部分搜索，違反了美國人的隱私權。

美國的監控計畫屬於機密，幾乎不受司法挑戰，但情報系統7日披露的訊息顯示，FISC在去年的一個裁決中認為，FBI在用來監視外國嫌疑人的網路監視計畫中，還搜索美國人的資料，這一行為既違反網路監視計畫，也違反憲法第四修正案保護公民不受非法搜查的規定。

FISC認為，FBI在網路監視計畫中不當地搜索美國人的資料，使人擔憂對監視計畫的監督不嚴，因為網路監視計畫幾乎處於不為人知的保密狀態。

FISC指出，從2017到2018年，FBI搜索的不當訊息多達數万，包括數万個電郵和電話號的資料，其中還有人是搜索個人和企業的資料。而聯邦法規定，網路監視計畫的資料庫只能用來搜索犯罪證據和外國情報資訊。

FBI在不當利用網路監視計畫上還包括個人搜索，其中一個FBI承包商是在網路監視計畫中搜索個人和親屬的訊息，以及其他FBI成員的訊息。

FISC的聯邦地區法官表示，由於川普政府無法保證網路監視計畫出現的變化可更好地保護美國人的隱私，FBI因應國安威脅的能力將因此受到影響。法官表示，FISC認為，FBI在網路監視計畫中的搜索行為，不符合憲法第四修正案的規定。