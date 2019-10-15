煽動失智病人互毆 療養院3看護被起訴

2019-10-15 12:40 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



北卡州一家療養院三名女看護助長暴力，袖手旁觀兩名失智病人互毆致傷，遭官方調查起訴。(警局照片) 分享 facebook

北卡羅來納州一家療養院三名女看護助長暴力，袖手旁觀兩失智病人互毆致傷，遭當局調查起訴，下月將出庭應訊。

北卡衛生局指出，今年6月溫斯頓─沙冷市丹比療養院兩名失智病人互毆，院內錄影顯示，其中一人把另一病人勒住脖子到臉部發紅，還把影片放到社群媒體。

影片中，一名看護還猛叫「揍她臉部。」另一名看護問，「你有在錄影嗎？會送給我吧？」

衛生局說，職員看護任由病人鬥毆，因為其中一名「老是製造問題。」整個鬥毆經過，院方毫無記錄。

衛生局未指名涉案看護，但當地媒體指出三人為喬丹(Tanesia Jordan)、泰森（Tonacia Tyson)和麥奇(Marilyn McKey)。

當地警方10月將三人逮捕，罪名是行為失當讓殘障人遭到攻擊。警方另外控訴麥奇在另一事件中，推擠上述打架的病人之一。

錄影帶顯示，麥奇把一名女子「推到房間，關燈，對病人吼睡覺去！然後把門關上，讓病人一人孤立在暗室。」另一病人倒在地上，爬不起來。

調查本案的官員說全案沒人受傷，也沒人發現有人受傷。

這三名主持「打架幫」的女看護6月已被開除，三名被告11月將出庭應訊。另外，州政府已下令，這家療養院10月11日起不得收納新病人。