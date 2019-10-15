染毒7個月 陽光運動員變遊民

2019-10-15 13:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合14日電



一名母親貼了兒子相隔7個月的照片作為對比，警惕海洛因和冰毒的禍害。(取自臉書) 分享 facebook

密州聖查理郡( St. Charles County )一名母親，在臉書上分別貼了其兒子相隔7月個月拍攝的照片作為對比，與網友分享，目的是要讓人警惕海洛因和冰毒成癮的禍害，結果這個貼子震撼許多人，成千上萬上轉傳分享及評論。

薩爾芬·特雷西（Jennifer Salfen-Tracy）的兒子畢曉普（Cody Bishop），2008年高中畢業，本身也是一名運動員，自從染上毒癮後，前後判若兩人，最新情況是在拉斯維加斯成為一個遊民。

薩爾芬·特雷西的貼文中，將其子在沉迷海洛因及冰毒前後的照片貼出來，指出這是一張海洛英與冰毒的臉。她說，其實她很不願意分享自己的故事，但是很多人都在問其子的事情進展，所以她認為自己應該將之分享。她在貼文說：「我在這條路上學到，其實很多人和家庭都在面對同樣心痛的問題，但他們只是不談而已。」

她指出，海洛英與冰毒這是當今世界上的一個現實問題，必須齊心協力，集中精力來解決，而不是政府因為擔心花掉所有的錢而將問題陷入困境。

薩爾芬·特雷西在臉書說到，其子在拉斯維加斯無家可歸，有好幾個星期沒有收到他的消息了，又說如果聽到他的所作所為實在很難過，但聽不到的則更糟。

她表示，這不僅是她面對的問題，而且是幾乎每一個認識吸毒和海洛因成癮的人所面對問題。她期望透過兒子相隔僅7個月所拍下的照片，讓人認識到受毒品影響的速度。

在貼文中，她不忘向兒子發話，若他看到這個帖子，就給她打個電話。同時又感謝在走得艱辛的路上，得到不少人的扶持。