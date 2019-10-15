無視高院已封殺 人口普查局仍索要各州駕照資料

2019-10-15 12:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合14日電



儘管川普政府要在2020年的人口普查問卷中列入公民身分的問題已被最高法院封殺，但人口普查局仍要求各州提供駕照紀錄，而駕照通常包括是不是公民等資料。

民權組織擔憂，人口普查局索要各州的駕照資料，如果是為了驗證公民的目的，將使拉美裔社區不敢參加明年的普查。

最高法院拒絕川普政府的普查問卷問公民身分後，川普總統頒布行政令，要求商務部從各州和聯邦的紀錄中獲取公民身分的資料，尤其是各州紀錄的公民身分資料。

美國車輛監理廳協會表示，多數州最近都接到通知，要求提供駕照持有人的資料，包括公民身分、種族、出生日期和住址等。協會發言人說，各州應自行決定是否提供。

伊利諾州的州務卿已表示拒絕提供，說伊州對給出資料感到不放心，尤其是給出大量的資料。其他州在考慮如何回應，佛羅里達州表示已接到通知，但尚未做出回應。

西語裔組織對人口普查局索要資料感到擔憂，表示車輛監理廳的統計很不準確，如果以此來確定駕照持有人是不是公民，將是非常糟糕的選擇。墨裔美國人法律辯護與教育基金會表示，將對川普的行政令提出司法挑戰。

人口普查局還試圖收集各州的政府福利計畫參加者的資料，聯邦公報上月表示，收集政府福利計畫參加者的資料，將可用在2020年的人口普查和其他研究上，因為這些資料對加強資料收集的準確性和增進效率都大有裨益，有利於對人口和經濟的統計。

人口普查局在給各州車輛監理廳的通知中，儘管沒有公開表明索取公民身分的資料，但部分人口學家認為，普查局索要資料的時機令人質疑，應是為了執行川普的行政令。