各州有權制裁假社安卡工作移民？ 高院本周審理

2019-10-15 12:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合14日電



來自瓜地馬拉的莫拉雷斯(左，右為妻子艾絲琳)被逮到用偽造的社會安全卡在餐管工作。美聯社 分享 facebook

聯邦最高法院16日將聽取口頭辯論，以決定各州有沒有權力制裁利用別人的社會安全號碼在美國非法工作的移民。

本案源自堪薩斯州鍾森郡的三個案子。當地檢察官根據州方的身分盜竊和假造資料法積極對付移民，其中來自瓜地馬拉的莫拉雷斯被逮到用偽造的社會安全卡在餐館工作。聯邦檢察官拒絕對他提出起訴，可是州政府介入把他定罪。

美聯社說，堪薩斯州最高法院推翻對莫拉雷斯以及另兩個來自墨西哥的移民的定罪裁決，宣稱決定移民是否有權利在美國工作是聯邦政府獨有的權力。州政府辯稱這會妨礙對抗身分盜竊的努力，因此上訴到聯邦最高法院。

川普政府向高院提出文件，支持堪薩斯州政府的立場，辯稱聯邦法並未禁止各州制裁違反身分盜竊法的移民，而且保護民眾免於受到詐騙是歷史最悠久的州法，而現在這類犯罪日益涉及身分盜竊，並成為美國各地不斷增加的嚴重問題。

德州等12個州也提出文件，辯稱如裁定堪薩斯州敗訴會妨礙它們保護人民的使命。

川普政府的做法與歐巴馬政府完全不同。亞利桑納州當年曾企圖利用身分盜竊法制裁非法工作的移民，可是歐巴馬政府的司法部辯稱只有聯邦政府有這種權力。

上訴案的另兩名被告也是在美國非法工作的移民。其中的賈西亞在到餐館上工時行車超速被開罰單，地方和聯邦探員到餐館檢查他的員工資料。聯邦因他與另一項調查合作未予起訴，地方檢察官卻指控他身分盜竊，連他獲得合法居留身分後還不撤案。

另一個歐丘亞─拉拉用假社安號碼租公寓引起有關當局注意，後來在員工預扣稅表使用別人的社安號碼遭到州政府起訴。

1989年來到美國的莫拉雷斯現在也獲得合法工作身分，正發展庭院服務事業。他的妻子是生在美國的維護殘障權利律師，四個子女有三個生在美國。