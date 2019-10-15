省很多、品質佳 美國人喜赴海外醫療觀光

2019-10-15 12:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合14日電



墨西哥邊界城市提璜納的醫療觀光已打出名氣，圖為梅瑞兒在提璜納做完縮胃手術後，搭車前往美墨邊界關口。(Getty Images) 分享 facebook

在亞利桑納州當校車司機的梅瑞爾決定做縮胃手術減肥時，她面對兩種選擇：花1萬2000元在美國開刀，或是到墨西哥花4000元做同樣的手術。

法新社說，她的保險只為病態肥胖，並有糖尿病和高血壓的人支付這種手術費，可是50歲的梅瑞爾不符資格。她想把210磅的體重減到160磅，以避免這些病痛。

梅瑞爾做了一番研究後，與醫療觀光公司(Medical Tourism Corporation)聯絡，到墨西哥邊界城鎮提璜納動手術。

提璜納的醫療觀光早已打出名氣，到這裡做減肥手術、看牙、整形、治療心血管疾病、癌症、助孕，以及買藥的人絡繹不絕。

全球每年估計有2000萬名「醫療觀光客」到別的國家尋求醫療服務，其中約有190萬名美國人。墨西哥、哥倫比亞、哥斯大黎加和多明尼加共和國是美國人最喜歡的醫療觀光地點，收費低廉，醫療品質又好。

13年前創辦的醫療觀光公司幫梅瑞兒安排一切細節，包括從鳳凰城搭機到聖地牙哥、由司機開車送她穿過美墨邊界住進豪華旅館。機票、旅館和醫院手術費全部加在一起，總共花了3800元。

該公司每個月送60至70人到世界各國治病，大部分是到墨西哥。梅瑞爾的外科醫生每天幫至少兩個外國人動手術，每年4月後的美國退稅季節最忙。

2010年施行的歐記健保，規定所有成年人都需有雇主或政府提供的健保，可是美國人的醫療觀光活動有增無減。一些雇主的健保費用在歐記健保施行後幾乎倍增，並鼓勵員工出國治病。有一家公司把員工送到國外接受整形外科和減肥手術，五年期間省下2000萬元。

專家說，美國即使施行全民健保，仍可能無法阻止觀光醫療，變得像加拿大和歐洲一樣，縮胃手術等非緊急程序可能得排隊等待幾年才能輪到，逼得人出國求醫。

事實上，幫梅瑞爾動手術的提璜納希望綠洲醫院，有許多外國病患來自加拿大。

美國人也喜歡到歐洲治病，雖然歐洲國家不像新加坡、泰國和菲律賓那樣積極宣傳觀光醫療活動。

美國極先進的醫療系統也吸引阿拉伯和亞洲富豪前來治病。只是梅瑞爾無福消受。