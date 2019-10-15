希爾作證：曾極力反對革職駐烏大使

2019-10-15 12:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合14日電



前白宮俄羅斯事務顧問菲奧娜希爾(Fiona Hill)向眾院彈劾調查人員作證。美聯社 分享 facebook

前白宮俄羅斯事務顧問菲奧娜希爾(Fiona Hill)14日向眾院彈劾調查人員作證，她與其他官員曾極力反對國務院革職駐烏克蘭大使瑪麗尤凡諾維契(Marie L. Yovanovitch)，但未獲理會；同一天川普總統再次指吹哨者必須出面作證，他的競選總幹事也稱彈劾調查是場煽動川普下台的密謀。

希爾在這個夏天卸下國家安全會議幕僚之職，消息人士透露，她認為川普幕僚嚴重濫用體制，迫使國務院開革尤凡諾維契，因為「川普想掃掉他眼中的阻礙」。

尤凡諾維契成為眾院彈劾調查案最新重點，一名外交官表示，當時川普私人律師朱利安尼和其他企圖強迫烏克蘭調查川普政敵的幕僚將尤凡諾維契視為眼中釘；尤凡諾維契上周作證時也稱去職是因為川普聽信不實說法。

眾院情報委員會14日上午最後一刻發出傳票強迫希爾作證，此舉類似眾院與尤凡諾維契的合作模式，希望藉此讓證人更容易忽視白宮不配合調查的要求。

希爾準備在作證時時表示，她反對川普7月25日與烏克蘭總統的那通電話，因為她不了解目的為何；雖然白宮宣稱川普向新總統表達祝賀，但川普早已在4月祝賀過了。

希爾擔任川普俄羅斯與烏克蘭事務顧問時曾告訴同事，朱利安尼等人試圖透過非正式外交途徑圖利川普之際，她曾阻止過相關決定與討論。她也就尤凡諾維契去職向當時國安顧問波頓表達反對，波頓也有相同顧慮，而且對朱利安尼一行人感到不滿。

川普14日在推特表示，吹哨者應該到國會作證，情報委員會主席謝安達則表示該人恐有安全顧慮，可能不會現身。

川普在推特表示：「如今謝安達似乎不希望吹哨者來作證，這樣不行！(吹哨者)必須作證解釋他為何嚴重扭曲我的烏克蘭通話，內容差得遠了。」

川普2020年競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)與川普同仇敵愾，他同天稱彈劾調查是煽動推翻川普的密謀，並稱眾院議長波洛西應下台，因為她違背任職誓言，企圖顛覆共和黨。