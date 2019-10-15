桑德蘭將作證：否認與烏交換條件 是轉述川普的話

2019-10-15 12:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合14日電



美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)。美聯社 分享 facebook

華盛頓郵報引述消息人士報導，美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)17日赴國會作證時，將表示有關他否認與烏克蘭交換條件的簡訊內容，其實是直接轉述川普總統在電話中的對話，當時他並不知道川普所言是否為真。

眾院民主黨目前針對川普是否濫權施壓烏克蘭調查前副總統白登與其子杭特的彈劾調查中，一大重點在於桑德蘭和美國駐烏克蘭大使泰勒(William Taylor)9月9日的通訊；白宮與其捍衛者力挺桑德蘭的簡訊，其中提到「毫無任何形式的條件交換」，藉此證明並未考慮針對任何人。

桑德蘭作證時將保留以下兩種可能情況，一為川普在否認有利益交換一事上說謊，二為川普政府面臨外界質疑扣留四億元軍事協助費用和延後與烏克蘭總統會晤，日益影響川普在該計畫的利益。

該消息人士表示：「我不曉得他是否認為情況變得難以駕馭，因此改變他一個月前的立場。」

桑德蘭9月9日致電川普數小時前，收到泰勒提到有關扣住烏克蘭軍費協助的簡訊，泰勒告訴桑德蘭：「扣住軍事協助換取政治競選的幫助，我覺得很瘋狂。」

根據該名消息人士，桑德蘭因此致電川普，川普則回應他「不想要交換條件，也不想要烏克蘭的任何東西。」該通電話進行不到五分鐘，而且川普似乎心情不好。

桑德蘭預計在作證時表示，在9月收到那封簡訊的前幾個月，他依照川普私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)的指示確保另一封簡訊「可以傳送」，其中提到烏克蘭公開宣布將調查貪腐，包括提到杭特任職董事的烏克蘭Burisma天然氣公司。

桑德蘭似乎打算表示，他與其他外交官不知道在聲明中提出Burisma的這項要求，其實是在攻擊白登與杭特的名譽；他也指出，在9月底吹哨者控訴之前，他並不曉得白登與此事的關係。

根據消息人士，桑德蘭也擬表示，他夏季對此事的參與有限，他在布魯塞爾工作因此並非中心關係人士。

桑德蘭的證詞可能重擊朱利安尼和川普；白宮並未對此回應，桑德蘭也拒絕透過律師評論。