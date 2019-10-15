多州慶祝「原住民日」取代「哥倫布日」

2019-10-15 12:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合14日電



新墨西哥州原民盛裝打扮(左圖)，出席首次原民日活動。美聯社 分享 facebook

約十州、百餘城市14日首度慶祝「原住民日」(Indigenous Peoples Day)，取代過去紀念發現美洲大陸探險家哥倫布(Christopher Columbus)的傳統「哥倫布日」(Columbus Day)。

10月第二個周一原是用以紀念發現美洲大陸的義大利裔航海家哥倫布，但受左傾政治正確的思潮影響，哥倫布被指是侵占美洲原民土地的殖民者。

亞利桑納州納瓦霍部族(Navajo Nation)成員、29歲的金柏萊比蓋(Kimberlaigh Begay)說：「念書期間，全都攸關哥倫布日及他發現我們，真是如此嗎？這並非耆老告訴我們的版本，我們早就在這兒。」

新墨西哥州、佛蒙特州、緬因州是最新更改此節日的州；新州舉辦部落領袖祈願，印第安普韋布洛(Indian Pueblo)文化中心則有遊行和傳統舞蹈。

新罕布夏州(New Hampshire)議員已提出原民日取代哥倫布日的法案，但因議事排程而延至1月開始的下個議程投票。

奧克拉荷馬州有39個部落，且是少數首次民選選出原民州長的州；州長史提特(Kevin Stitt)已簽屬法案，將11月的原民日移至10月第二個周一。

在俄勒岡州，雅卡瑪印第安人(Yakama Nation)和盧米印第安國(Lummi Nation)援引150多年前的條約，訴求政府拆除哥倫比亞河(Columbia River)三座主要水力發電大壩，以維護鮭魚遷徙路徑、解決虎鯨飢餓問題，並恢復原民捕魚區。