親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

19日來台灣！打完二戰蹲博物館 英噴火戰機再升空

一個西德家庭的東德記憶：柏林圍牆倒下後的30年

都是土耳其總統的錯！美防長：將施壓北約盟國制裁土國

2019-10-15 09:31聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

今日俄羅斯報導，美國國防部宣稱土耳其在敘利亞東北部的行動，破壞美國領導的對抗伊斯蘭國（IS）任務，並且警告將會施壓北約盟國共同制裁土耳其。

美國防部長艾思博表示，「下周我將會在布魯塞爾與北約盟國會面，我計畫施壓北約盟過採取個人或集體的外交、經濟手段，回應土耳其過分的行動」。

艾思博警告，土國總統厄多安必須負全責，對伊斯蘭國可能復活、可能的戰爭罪行、人道危機上升負責。他並將嚴重死傷、難民問題、破壞、沒有安全感及可能對美國軍隊的威脅都歸咎於土耳其。

美軍日前撤離敘利亞北部後，川普威脅土耳其若踰矩，將要「摧毀」土耳其經濟。不過，川普並沒有解釋土耳其怎樣的踰矩行動將摧毀土耳其經濟。

土耳其上周發動「和平之泉行動」前，已提前數周將敘利亞東北的「安全區」計畫通知美國及地區組織。不過，美國視和平之泉行動為魯莽且不負責任，威脅要嚴重制裁安卡拉。川普已宣布將對土耳其鋼鐵關稅提高至50%。

身為北約盟國的一員，土耳其應免於受到單邊制裁及其他任意懲罰。然而，德國及法國已經下令停止出售軍事武器及配備給土耳其，其他北約盟國似乎也不會反抗華府的施壓。

土耳其總統厄多安11日表示，「不論任何人說什麼，都不會停止這場戰鬥」。他強調，土耳其的爭鬥不是與「庫德族」而是與「恐怖組織」民兵。

土耳其軍隊攻下敘利亞邊界城市泰勒艾卜耶德後，土耳其支持的敘利亞民兵14日在城內自...
土耳其軍隊攻下敘利亞邊界城市泰勒艾卜耶德後，土耳其支持的敘利亞民兵14日在城內自拍。
分享

土耳其北約伊斯蘭國
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

看不過川普撤軍 美國會合作攔阻

2019-10-14 23:52

又怪別人！川普：庫德族故意放走IS囚犯

2019-10-15 08:29

支持者播放迷因影片 描繪川普掃射媒體屠殺政敵

2019-10-14 17:05

白登兒月底中企職務 川普諷「騙外國錢後神隱」辭

2019-10-14 17:04

共和黨參議員多閃避 他首批川普：外國不能干預大選

2019-10-14 16:55

前防長馬提斯 轟川普自敘撤軍是「親痛仇快」

2019-10-14 16:20

撇清「靠爸族」 拜登兒辭陸私募董事

2019-10-14 14:16

獨尊英語教育 亞利桑納州可望廢除

2019-10-14 12:12

美路州州長選舉 現任被迫選第2輪

2019-10-14 12:10

拜登兒打破沉默駁斥川普攻擊 辭去中國公司董事

2019-10-14 11:43

大門沒關惹來殺身之禍！ 黑人女子在自家遭白人警察槍殺

2019-10-14 10:15

美國會議員訪問團被北京拒發簽證 只因計劃訪問台灣

2019-10-14 09:27
看更多

熱門文章

直播不講話 每天67萬人搶著看他K書 結局很歪

2019-10-14 11:00

新幹線為何不停橋上躲水劫？ 專家：恐暴露於強風威脅

2019-10-14 12:40

日專家：該從「堤防神話」醒來了 撤離逃難較實際

2019-10-14 11:52

秋颱效應致災 氣象專家：哈吉貝撲日時其實是中度颱風

2019-10-15 07:52

新娘邀前男友出席婚禮 換來一封信害她被趕出家門

2019-10-14 18:37

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

諾貝爾經濟獎得主師生戀 先有後婚

2019-10-14 19:04

諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者獲獎

2019-10-14 17:55

影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01

雙人舞？三角戀？川普翻雲覆雨這幾手…以色列喊分手

2019-10-15 08:00

一家四口變八口！暖男不拆散兄弟姊妹一次領養四個小孩

2019-10-14 12:08

全球經濟 陷入同步停滯期

2019-10-15 00:05

一家連人帶車落水今再尋獲爸爸遺體 哈吉貝已致42死

2019-10-14 14:56

日風災「如海嘯侵襲」 58死210人受傷

2019-10-14 23:54

哈吉貝颱風襲日 7-11貨車司機全身濕透照送貨

2019-10-14 10:37

力挺心腹的文在寅為何准曹國辭？因他家人犯了這項大忌

2019-10-14 23:38

她5年內流產死胎11次 哭喊：我只是想要一個孩子

2019-10-14 16:19

北京拿簽證要脅阻美議員訪台 代表團：霸凌國會

2019-10-14 15:48

別人闖禍還得幫忙賠償！日本過去5年幫美軍埋單近億元

2019-10-14 23:42

諾貝爾經濟學獎／撒錢有沒有用？以村莊實驗取代官方數據研究貧窮

2019-10-15 00:50

颱風哈吉貝襲日 NHK：增至56死仍有15人失蹤

2019-10-14 21:47

抱錯小孩竟要求別換回 最後釀悲劇一場

2019-10-14 17:21

諾貝爾經濟學獎3得主 都來自美國名校

2019-10-14 21:35

鳳梨罐頭超過保存期限5年 打開一看竟成泡水輪胎

2019-10-14 21:57

約校花被笑太肥受打擊 157公斤男減掉60公斤變猛男

2019-10-14 17:50

美宣布裁制土耳其三位部長 將鋼鐵關稅提高到50%

2019-10-15 06:34

颱風襲日至少43死16失蹤202傷 河川潰堤如海嘯

2019-10-14 17:11

美國撒手 庫德人誰來幫？

2019-10-14 19:08

哈吉貝襲日 鎌倉江之電附近濱海步道塌陷

2019-10-14 11:18

英女王御座致辭 首重10月31日脫歐

2019-10-14 20:14

諾貝爾經濟學獎／夫妻檔得主 師生戀同赴印度修成正果

2019-10-15 00:56

對抗貧窮 3人摘諾貝爾經濟學獎

2019-10-15 00:42

2019年諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者摘桂冠

2019-10-14 17:57

又怪別人！川普：庫德族故意放走IS囚犯

2019-10-15 08:29

貿易協議還在打高空 美股震盪走低

2019-10-15 05:05

影／印尼閱兵驚魂！直升機低空飛過 氣旋吹倒觀禮台

2019-10-14 14:20

日本風災35死 遊客怨缺外文訊息

2019-10-14 12:38

颱風哈吉貝暴雨 日本防洪地下神殿全面啟動

2019-10-14 18:00

美股下跌 因美中貿易協議的疑慮仍在 也關注本周財報季

2019-10-15 06:58

颱風哈吉貝肆虐 東京1避難所拒街友惹議

2019-10-14 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top