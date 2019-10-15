都是土耳其總統的錯！美防長：將施壓北約盟國制裁土國

2019-10-15 09:31 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



今日俄羅斯報導，美國國防部宣稱土耳其在敘利亞東北部的行動，破壞美國領導的對抗伊斯蘭國（IS）任務，並且警告將會施壓北約盟國共同制裁土耳其。

美國防部長艾思博表示，「下周我將會在布魯塞爾與北約盟國會面，我計畫施壓北約盟過採取個人或集體的外交、經濟手段，回應土耳其過分的行動」。

艾思博警告，土國總統厄多安必須負全責，對伊斯蘭國可能復活、可能的戰爭罪行、人道危機上升負責。他並將嚴重死傷、難民問題、破壞、沒有安全感及可能對美國軍隊的威脅都歸咎於土耳其。

美軍日前撤離敘利亞北部後，川普威脅土耳其若踰矩，將要「摧毀」土耳其經濟。不過，川普並沒有解釋土耳其怎樣的踰矩行動將摧毀土耳其經濟。

土耳其上周發動「和平之泉行動」前，已提前數周將敘利亞東北的「安全區」計畫通知美國及地區組織。不過，美國視和平之泉行動為魯莽且不負責任，威脅要嚴重制裁安卡拉。川普已宣布將對土耳其鋼鐵關稅提高至50%。

身為北約盟國的一員，土耳其應免於受到單邊制裁及其他任意懲罰。然而，德國及法國已經下令停止出售軍事武器及配備給土耳其，其他北約盟國似乎也不會反抗華府的施壓。