經濟解析／所謂美中貿易進展只是雷聲大 雨點小

2019-10-15 09:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



美國總統川普宣稱種種協議往往是「雷聲大雨點小」。他聲稱與中國達成貿易休戰協議，只是不勝枚舉中的又一例證。從以下種種跡象來看，說美中貿易達成什麼具體協議，都言之過早。

●中國官方仍有保留

雙方看來是各自退讓一步，美國同意暫停原本將於本周對2,500億美元中國商品加徵5%的關稅，而中國官方媒體僅表示「中美雙方同意共同朝最終達成協議的方向努力」。有中國官員周一表示，中國希望就「第一階段」貿易協議的細節進一步談判。由此可見，貿易協議仍有待落實形諸於書面文字，再由兩國領導人下月會晤時簽署。

●別忘了，美對陸還有一波關稅尚未叫停

中方知情人士透露，除了取消本周計畫提高的關稅之外，中國還希望川普同意取消擬於12月加徵的關稅，美國政府尚未同意這一點。

美國財長米努勤周一接受CNBC訪問時說，他預計兩國官員將在接下來幾周致力於準備好第一階段協議，以供雙方領導人簽署。他表示，如果談不攏，原訂12月15日對陸加徵關稅將於如期生效。

●農產品行情為何不動？

川普表示，他已和中國達成貿易協議，美國農民要「開始考慮使用更大型的拖拉機」，但周一農作物市場幾乎對此沒有反應。

從美股、匯市、到原油和金價在內商品行情，也都反映對美中貿易前景的重重疑慮。

按第一階段貿易協議大綱，中國可能進口多達500億美元的美國農產品，其中大豆、棉花和豬肉銷售可能超過歷史最高水平。周一，玉米價格持平，而作為長期以來美國對中國出口量最大的農產品，大豆則僅上漲0.5％。棉花創兩個月最大跌幅。當然，在此之前，農產品已先大漲反映貿易戰休兵的利多。

中國將確切採購多少，在什麼時期內購買，這仍是一大問題。愛荷華州西本德AgriVisor LLC的分析師Karl Setzer說：「這是貿易休戰，但不是貿易戰的終結。」

●專家怎麼看？

摩根士丹利策略師Mike Wilson說，不要對貿易協議自欺欺人。10個月前，以美中貿易休戰為理由而進入股市的策略慘遭失敗，如今也不太可能奏效。