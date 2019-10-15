又怪別人！川普：庫德族故意放走IS囚犯

2019-10-15 08:29 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



美國總統川普呼應土耳其官員的論點，為他自敘利亞北部撤軍的決定辯護，暗示庫德族部隊可能故意讓極端組織伊斯蘭國（IS）的囚犯逃離監獄或營區。

川普周一（14日）早上推文：「庫德人可能釋放一些人，想把我們捲進去。」

但美國有線電視新聞網（CNN）查證事實後報導，根據美國官員的說法，沒有跡象顯示庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）故意釋放他們看守的逾1萬名IS囚犯裡的其中任何人。

一名高階美國國防官員告訴CNN，川普「不實聲稱SDF庫德人釋放IS囚犯，說得不對，因為他們是擊敗IS的人，因為他們正冒著生命危險捍衛我們的部隊，以及因為我們放行的關係，他們正和想消滅他們的人作戰。」

由於土耳其軍襲擊在敘國北部的SDF，庫德族領導的民兵不得不撤離看守監獄和營區的部隊，那裡拘有IS戰士，以及因為IS戰事而流離失所的人。

SDF發言人巴利上周說：「我們已經沒有專業拘留所或監獄來關押這些囚犯。土耳其入侵我們的地方將留下大空檔，因為我們被迫從監獄和營區抽調部分部隊到邊境，以保護我們的人民。」