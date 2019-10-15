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又怪別人！川普：庫德族故意放走IS囚犯

2019-10-15 08:29聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國總統川普呼應土耳其官員的論點，為他自敘利亞北部撤軍的決定辯護，暗示庫德族部隊可能故意讓極端組織伊斯蘭國（IS）的囚犯逃離監獄或營區。

川普周一（14日）早上推文：「庫德人可能釋放一些人，想把我們捲進去。」

但美國有線電視新聞網（CNN）查證事實後報導，根據美國官員的說法，沒有跡象顯示庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）故意釋放他們看守的逾1萬名IS囚犯裡的其中任何人。

一名高階美國國防官員告訴CNN，川普「不實聲稱SDF庫德人釋放IS囚犯，說得不對，因為他們是擊敗IS的人，因為他們正冒著生命危險捍衛我們的部隊，以及因為我們放行的關係，他們正和想消滅他們的人作戰。」

由於土耳其軍襲擊在敘國北部的SDF，庫德族領導的民兵不得不撤離看守監獄和營區的部隊，那裡拘有IS戰士，以及因為IS戰事而流離失所的人。

SDF發言人巴利上周說：「我們已經沒有專業拘留所或監獄來關押這些囚犯。土耳其入侵我們的地方將留下大空檔，因為我們被迫從監獄和營區抽調部分部隊到邊境，以保護我們的人民。」

根據庫爾德當局，土耳其戰機和火砲還屢次襲擊拘留營，使部分IS囚犯以及與IS戰士有關係的785人得以逃脫。土耳其總統厄多安稱這些報導是「假消息」，為的是「煽動美國和歐洲」。

美國總統川普14日推文，暗示庫德族部隊可能故意讓極端組織伊斯蘭國的囚犯逃離監獄或...
美國總統川普14日推文，暗示庫德族部隊可能故意讓極端組織伊斯蘭國的囚犯逃離監獄或營區。圖為攝於2018年4月30日關押前伊斯蘭國成員的庫德族監獄。美聯社
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