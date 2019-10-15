分析師：美中貿易戰只是休兵 第一階段協議不牢靠

2019-10-15 03:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



美國總統川普宣稱，美中達成的第一階段貿易協議「大有進展」，但分析師表示，這比較像「暫時休兵」，而非真正達成協議。

分析師認為，這份局部協議對棘手問題的處理程度不足，並警告這份協議在擬成書面文件前，談判就可能再度破局。

安聯環球投資亞太資深經濟學家湯繼成認為，川普宣稱與中國大陸達成的「大有進展」協議，比較像是休兵，而非真正的協議。

麥格理資本的經濟學家團隊的看法也類似，稱呼這是暫時休兵。瑞穗銀行的經濟學及策略主管瓦拉森說，雙方根本沒解決真正棘手的問題，如果川普宣稱的「大有進展」，都是容易取得的成果，那麼這次的成果其實更少，並沒有什麼真正實質的內容。

美中雙方過去始終在貿易談判中，化解其中一些更棘手的問題，例如竊取智慧財產權及技術移轉。湯繼成說，這次的局部協議並處理其他許多更敏感的領域，例如資安、華為，以及未來要如何處理被列入黑名單的大陸企業等。

他說，雖然第一階段協議被稱為協議，但既沒有移除美中貿易戰所加徵的關稅，也沒降低美中未來關係對企業所造成的不確定性。