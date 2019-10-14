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4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

共和黨參議員多閃避 他首批川普：外國不能干預大選

2019-10-14 16:55世界日報 編譯孫梁╱綜合13日電

川普總統施壓烏克蘭總統對民主黨總統參選人白登的兒子杭特‧白登進行調查，並還公開要求中國調查白登父子，共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)罕見地公開批評川普，表示「美國總統選舉由美國人民決定，不干外國的事」。

在13日哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)中，被問到川普要中國調查白登家族在中國的生意時，克魯茲表示「當然不行，美國的選舉應由美國民眾決定，任何外國都不能干預我們的選舉」。

川普日前表示，中國應開始調查白登父子，他說以前沒有要求中國國家主席習近平對白登家族進行調查，但他現在認為應該要求了。除了要求中國調查外，川普與烏克蘭總統通話時還施壓對方，要求烏國總統調查白登的兒子。

川普向烏克蘭施壓被吹哨者舉報後，引發眾院展開彈劾調查。

面對川普要求外國對白登進行調查和民主黨展開的彈劾調查，許多共和黨聯邦參議員很難做出回應，聯邦參議員賈德納(Cory Gardner，科羅拉多州)是拒絕回答記者有關彈劾的提問。聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst，愛阿華州)在里民大會上也被問到彈劾，但她的迴避態度在社群媒體上遭到嘲諷。

魯比歐(Marco Rubio，佛州)和布倫特(Roy Blunt，密蘇里州)兩位共和黨聯邦參議員則是說，川普要求烏克蘭總統調查白登父子是開玩笑，不能當真。

但克魯茲是批評川普的少數共和黨參議員之一，他毫不含糊地表示，外國不應干預美國的選舉，「不讓外國干預美國的選舉，對俄羅斯是這樣，對烏克蘭和中國也是這樣，對所有國家都是。」

川普要求烏克蘭和中國調查他的政治對手，受到民主黨和部分共和黨人的批評，但川普的行為被認為是他的一種競選策略，過去曾屢試不爽，有助於掩飾他的其他惡劣行徑，如妨礙司法。

川普烏克蘭共和黨

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