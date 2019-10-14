白登兒月底中企職務 川普諷「騙外國錢後神隱」辭

2019-10-14 17:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合13日電



替父親白登（左）問鼎川普提名惹來麻煩的杭特（右），13日透過律師宣布辭去中國公司的職務，試圖平息風波。圖為兩人2010年在華府觀球。 路透社 分享 facebook

面對川普總統的壓力，前副總統白登(Joe Biden)的兒子杭特‧白登(Hunter Biden)13日透過律師表示，將辭去中國一間金融公司的董事職務，並澄清未靠父親身分謀利；並稱若父親白登當選總統，不會接受或擔任任何外國職務；川普則推文諷刺「杭特去哪兒，完全神隱」。

杭特2014年成為烏克蘭天然氣公司Burisma的支薪董事，當時白登在美國對烏政策方面扮演要角；白登今年初宣布角逐民主黨總統提名後，杭特在4月辭去Burisma董事職位，但仍保有中國私募基金「渤海華美夥伴」(Bohai Harvest RST Partners)的董事職位和股權。

杭特的律師梅瑟斯(George Mesires)表示，他不清楚杭特在Burisma賺多少錢；部分報導指出，杭特過去五年來擔任Burisma董事月入5萬美金。

梅瑟斯說，杭特無償擔任「渤海華美夥伴」顧問，但他2017年購買該公司10%股份，賺進43萬元。

梅瑟斯在聲明中表示，杭特允諾，如果父親當選總統，將遵守規範和原則，不會從事與白登政府利益衝突的行為，包括任何與外國企業利益相關的限制。

梅瑟斯說，杭特「計畫在」本月31日辭去「渤海華美夥伴」的顧問職務，但仍持有該公司股份。

川普曾呼籲中國調查白登，指杭特「帶著15億元基金離開中國，全球最大基金也無法將錢帶出中國，甚至有次搭空軍二號(副總統)專機出席會議，這是可怕的事情」；對此，梅瑟斯表示，杭特未收受任何薪酬。

此聲明凸顯杭特在外國企業的工作成為競選焦點，引發白登是否未能了解兒子工作造成利益衝突的疑問，以及這一連串事件導致民主黨啟動對川普的彈劾調查。

梅瑟斯發表聲明後數小時，川普13日推文寫道：「杭特去哪兒？完全神隱！現在看來他突襲且詐取更多國家的錢財！媒體擅離職守。」