前防長馬提斯 轟川普自敘撤軍是「親痛仇快」

2019-10-14 16:20 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



土耳其13日擴大入侵北部敘利亞剿滅庫德族武力的軍事攻勢，但川普總統反下令駐美軍讓路，擴大自旭北戰區撤軍人數。他警告土耳其適可而止，否則動用經濟制裁。 路透社 分享 facebook

前國防部長馬提斯13日在電視訪問中，批評川普總統自敘利亞撤軍決定，是親痛仇快。民主黨少數黨領袖聯邦參議員舒默則說，他將要求參院表決，推翻川普的撤軍決定。

馬提斯根據國務卿龐培歐、情報界以及美國友邦的分析，斷定伊斯蘭國(IS)還沒有被擊敗，川普此舉會讓伊斯蘭國「再起」，而舒默認為，伊斯蘭國囚犯趁此機會破獄而出，恐怖攻擊將對美國以及紐約市構成威脅。

紐約州選出的舒默指控總統「怠忽職守」，讓美國「更不安全」，讓美國更可能受到恐怖主義的傷害。「他或許無意如此，但是他的行動就造成這樣的結果。」

他說參院兩黨議員共同提案，將要求政府另提擊敗伊斯蘭國的策略，同時要保護庫德族夥伴。眾院也將有類似提案，內容包括制裁土耳其。

馬提斯接受NBC訪問時說，歐巴馬總統就曾學到教訓，從伊拉克撤軍，會讓敵人壯大，「如果我們不持續掃蕩伊斯蘭國軍隊，它將再起，即絕對會捲土重來。」

馬提斯就是川普2018年宣布自敘利亞撤軍後，不到幾天就辭職。川普後來「修正」了該決定。

不過，從中東、從世界各地撤兵，是川普的競選主軸之一，明年又要選舉了，想競選連任的他，不可能輕易放棄。

他的理由是，「無禁止的戰爭必須停止。」

忍不住被批評的川普，13日乾脆自己打電話到福斯新聞台，說美軍撤不撤離敘利亞，土耳其總統厄多安都會進攻敘利亞，追剿庫德族民兵，「他們之間的戰爭已經200年，他無論如何都要打庫德族。」

土耳其11日以陸空軍火力齊攻擊庫德族部隊時，美國的軍事據點也遭殃；土國軍方隨後在12日宣布攻陷敘利亞邊界大城拉斯艾因，這是土國進擊庫德族以來最大一場勝仗。