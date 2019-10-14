獨尊英語教育 亞利桑納州可望廢除

2019-10-14 12:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合13日電



亞利桑納州一條僅限英語教育的法律，在獲得選民通過後近20年，可能會在2020年被廢除。

美聯社報導，民主黨籍州教育廳長凱西霍夫曼(Kathy Hoffman)打算把廢除這項規定作為首要事項，並且獲得某些共和黨人支持。

被稱為203號提案的一項2000年公投，禁止雙語教學，迫使英語學習生只能說英語，並花一年時間在沉浸班學習。

兩黨議員說，最近數據顯示，僅限英語教育的方法不能緩解學生的困境。州教育廳的數據指出，英語水平有限的學生在2017年的畢業率約為40%。

共和黨籍州眾議會教育委員會主席米雪烏德爾(Michelle Udall)說：「越來越多研究顯示，假如同時使用兩種語言教導學生，他們在所有科目上的成績都會更好。」

她補充說，在上一屆立法會議期中進行的民調也顯示，有更多選民加入廢除該法案的行列。

評論人士說，母語並非英語的人，因要努力學習英語，最終會趕不上其他科目。

去年，亞利桑納州州議會幾乎通過一項擬議中的法案，該法案是由共和黨州眾議員費摩爾(John Fillmore)提出，但從未在州參議會上表決。

由共和黨州參議員波耶(Paul Boyer)提出的一項法案，今年較早時獲州長杜西(Doug Ducey)簽署成為法律，該法把英語學習生花在沉浸班的時間從每天四小時，減至每天兩小時。

共和黨州參議員凱特布羅菲-麥吉(Kate Brophy-McGee)表示，2020年州議會會議將有不同結果。她是州參議會教育委員會的成員。

她說：「所有人都贊成廢除，甚至我最保守的一些同僚也同意，並且在立法會議上曾兩次提出，目前雖然仍有一些障礙需要克服，但我肯定我們在下屆會議上將達到目標。」