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美路州州長選舉 現任被迫選第2輪

2019-10-14 12:10世界日報 編譯郭宣含／綜合13日電

路易斯安納州州長選舉，現任州長被迫11月兩輪決選。美聯社
路易斯安納州州長選舉，現任州長被迫11月兩輪決選。美聯社
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路易斯安納州12日舉行州長初選中，宣布競選連任的州長愛德華茲(John Bel Edwards)未能獲得過半票數，被迫在11月16日再次決選，預計對手是共和黨參選人雷斯朋(Eddie Rispone)。

本次選舉共有六名競選人，愛德華茲身為南方腹地唯一民主黨候選人以一打五，雖然獲得最高票但仍無法跨過50%票數的門檻，共和黨籍的雷斯朋則獲得第二高的票數；雖然路州傾向共和黨，但民調等其他因素暗示，愛德華茲頗有機會成功連任。

川普總統11日到路州為兩名共和黨州長候選人拉票，當天造勢活動中兩名共和黨候選人雷斯朋和路州國會眾議員亞伯拉罕(Ralph Abraham)皆上台，川普並未偏頗任何一位，但在選前最後一刻呼籲路州選民不要投給愛德華茲。

共和黨人試圖證明，愛德華茲2015年獲得州長勝利不過是僥倖，當時共和黨對手維特(David Vitter)面臨賣淫醜聞，維特還遭同黨人在初選抨擊道德缺陷。

民主黨人希望愛德華茲成功連任，證明他們甚至可以在川普上次總統選舉大贏20個百分點的共和黨州獲勝。

不過53歲的愛德華茲並非典型的民主黨人，他反對墮胎和限制槍枝，他稱與川普政府共事順利，還說眾院彈劾調查案會讓華府治理的注意力分散；他甚至簽署美國最嚴格的墮胎禁令之一。

在競選期間，愛德華茲試圖使選舉變成他個人施政的公投，而非路州選民對國家政治的評論。

他表示：「我上任時，路州擁有我國史上最大的預算赤字。我們非常努力不分黨派完成必要工作，導正方向並強化本州經濟。」

愛德華茲擴大路州醫療補助計畫(Medicaid)計畫，使近50萬新民眾納入政府贊助的健保，並且讓該州未納保率低於全國平均。

一名路州選民表示：「我認為他做得很好，他是共和黨和民主黨的完美結合。」

共和黨民主黨川普

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