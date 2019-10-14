全美汽車工會 調高通用罷工工人生活費

2019-10-14 11:53 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合13日電



通用汽車(GM)近5萬個時薪工人自9月16日罷工至今，使得31家工廠停工，汽車零部件供應商數千個雇員遭裁員，但罷工的通用汽車工人也不好過，要靠工會每周發放250元生活費過活。為了舒緩罷工工人的困境，全美汽車工人聯合會(UAW)12日宣布將每周生活費調高至275元，並允許只要工人維持罷工糾察線，他們可以暫時找兼職。

UAW表示，一名典型的通用汽車工人的平均年薪為6.5萬元，因此250元的罷工生活費，只屬杯水車薪，實在難以應付生活所需，因此工會理事會投票決定調增25元。

不過大多數罷工工人都表示，要罷工就意味著個人要作出牲。其中當了35年裝配工的強生( Betty Johnson)承認，生活並不容易，她已準備從自己的401K(退休帳戶)提款應急。

有5個孩子的強生說，難以想像以每周250元來養活5個孩子。但她指出有許多同事比她面對更大的困難，特別是那些臨時雇員。

強生表示，工會已敦促罷工工友有需要時與社區組織聯絡，並給了聯絡電話。她本人亦與當地的聯合公益金組織(United Way)聯絡。

除了社區組織外，負責底特律郊區的UAW 5960 地方分會依靠當地企業、教會及社團的捐款，為罷工工人全天候提供免費食物。甚至有獸醫免費為罷工工人的寵物治療。而不少罷工工人現在要學習如何縮衣節食，省下在食物、交通及娛樂方面的開支。例如有人放棄有線電視、有些為汽車加油以加侖為單位，而不是以前那樣加滿汽油。

在通用工作了20年的一個工人表示，他們大多數人都是靠薪金過活，很難儲蓄金錢，面對無米之炊也不得不放下面子，接受別人的捐助。

UAW 5960 地方分會副主席朗格(Gerald Lang )則認為，不相信通用汽車會獲得社區的廣泛支持，因為不少工人一直受到公司壓迫。