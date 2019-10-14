大門沒關惹來殺身之禍！ 黑人女子在自家遭白人警察槍殺

2019-10-14 10:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



美國德州福和市（Fort Worth）一名非裔女性艾塔迪亞娜．杰弗森（Atatiana Jefferson）12日在自家中遭白人警察射殺，當場死亡，當時她只是和侄子在打電動。

華盛頓郵報報導，知道杰佛森與姪子都在家的鄰居史密斯（James Smith）看到杰佛森家門半敞開且燈亮著很不尋常，因而撥打非緊急報案電話，想確保他們沒事。根據福和市警局聲明，警方在當地時間凌晨2時25分接到報案電話後，前往事發處。

警方公布的警用隨身錄影畫面可看到，兩名警員沿著房屋查看，移往後院後，其中一名警員看到窗邊有人，他接近一扇緊閉的窗戶，並用手電筒探照，接著他舉起槍喊著，「手舉起來！讓我看到你的手！」，話一講完警員就開槍了。在屋內的杰佛森雖經緊急搶救，仍當場死亡。然而，影片中警員並沒有表明警察身分。

警方沒有公布開槍警察姓名，只描述他為白人男性、2018年4月入警，他已被停職並展開調查。警方表示會將隨身錄影畫面及其他證據交給塔蘭特縣法院決定是否起訴。

代表杰弗森家庭的律師梅瑞特（Lee Merritt）表示，警察不應該開槍。杰弗森當時和8歲大的侄子玩電動，聽到窗外聲音後查看，就被射死了。

鄰居史密斯表示，「我嚇到了、我很生氣、我很難過，我覺得有部分是我的錯，如果我沒有報案的話，杰弗森現在還活著」。

白人警察誤殺非裔民眾已經不是第一次。去年9月達拉斯白人女警安波·蓋格（Amber Guyger）因走錯公寓，將在自家中的非裔男子吉恩（Botham Jean）擊斃。日前蓋格被判謀殺罪成立，被判10年監禁。

根據華盛頓郵報資料庫，2019年美國至少有689人被警察開槍殺死。其中約30多名為女性、4名為黑人女性。