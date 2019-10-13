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盟友陣腳大亂 川普善變 中東憂美無預警撤軍

2019-10-13 23:05聯合報 編譯羅方妤／即時報導

紐約時報報導，美國總統川普默許土耳其入侵敘利亞北部，讓美國的盟友相當震驚，不僅因為美國背叛忠實盟友庫德族，更令盟邦擔憂的是川普全然不可預測。

川普態度反覆且立場快速變化，為本就動盪的中東地區平添混亂，盟友都在猜測美國如今的立場以及會維持多久。

伊拉克前國安顧問阿魯拜爾表示，先前的美國政策制定者意圖都非常清楚，「但這個人（川普）很情緒化，且無法預測。」

這種不確定性，讓中東地區更加憂心美國對當地的承諾能維持多久。

過去十五年，歷任美國總統們不斷承諾將減少介入中東地區，使依賴美國保護的盟友如以色列和波斯灣國家君主不安。但很少美國總統像川普這樣，迅速且看似即興地做出或宣布重大政策。

分析家表示，許多盟友現在不只擔心美國會撤軍，更怕川普會無預警退出中東地區。

川普顯然在和土耳其總統厄多安通話的那一刻決定讓路，默許土耳其入侵敘利亞，這讓他的許多顧問吃驚。土耳其因此開始猛攻美國支持的庫德族民兵。庫德族民兵是擊敗伊斯蘭國的關鍵，攻擊庫德族可能使伊斯蘭國捲土重來。

川普對中東的決策已多次反覆。去年底他突然宣布要將兩千名美軍全數撤離敘利亞，後來又改變主意，只撤一半。他多次警告，美國對伊朗的軍事行動有如箭在弦上，但今年夏季伊朗擊落美國無人偵察機，川普卻在美軍飛彈即將發射之際取消空襲伊朗。

上月他譴責伊朗攻擊沙烏地阿拉伯的原油設施，但拒絕採取武力報復。他的猶豫，使得美國在中東的兩大盟友沙國和以色列都開始重新評估美國圍堵伊朗的決心，以及他們自己的安全。

批評者說，川普的反覆，助長對手的聲勢，讓美國盟邦不安，也讓俄羅斯和其他區域強權有機會擴充影響力。

倫敦皇家聯合研究所中東專家史帝芬斯說，「中東陷入混亂，因為美國這個霸權似乎不知道他們要幹什麼，所以沒有人知道該怎麼辦」。

英國的中東政策傳統上緊跟美國，但現在英國也慌了手腳，因為沒有人知道川普會出什麼招，「川普正在提油救火，讓我們都很困惑」。

美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）
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