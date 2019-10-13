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1則廣告逼出臉書立場：政治廣告可有不實資訊

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1則廣告逼出臉書立場：政治廣告可有不實資訊

2019-10-13 15:23聯合報 編譯馮克芸／即時報導

臉書創辦人兼執行長祖克柏。美聯社
臉書創辦人兼執行長祖克柏。美聯社
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參加美國民主黨總統初選的麻州參議員伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren），為迫使知名社群網站臉書針對不實資訊所做的政治廣告表態，10日起在臉書刊登一則名為「突發新聞」的廣告，廣告中宣稱臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）支持川普競選連任。截至12日為止，臉書仍堅持，該公司沒有立場限制言論自由，即使廣告內容是不實資訊也照樣刊登。

華倫的這則廣告貼文是這樣的：

「突發新聞：祖克柏及臉書公司剛剛支持川普競選連任。

「你可能非常震驚，且可能在想，這怎麼可能是真的？

「的確不是真的。（抱歉）但祖克柏所做的事，已給了川普在臉書平台上說謊的自由，且（川普陣營）付大筆金錢給臉書，把他們的謊言推送給美國選民。

「如果川普試圖在電視廣告中說謊，多數電視網將拒絕播出。但臉書會收川普的支票（且播出廣告）。

「臉書已協助川普選上一次。現在，他們處心積慮容許候選人故意向美國民眾說謊。」

祖克柏及臉書皆從未宣布他們支持哪位候選人。

華倫12日在多則推文中說，她故意以謊言做成一則廣告，因為臉書在那之前允許其他政治人物以不實說詞刊登廣告。華倫說，她的陣營決定要看看此事會有多離譜，結果臉書很快核准她的廣告投放申請，並迅速開始刊登。她稱臉書是「拿錯誤資訊賺錢的機器」，且說祖克柏應對此負責。

華倫的舉動是近幾周一連串臉書政治廣告紛擾中的最新發展。川普陣營最近在社群媒體大買廣告，指控前副總統拜登在烏克蘭涉嫌貪腐。那則廣告在臉書上已被500多萬人次看過，廣告中不實宣稱拜登給了烏國官員10億美元，讓他們把一名調查拜登兒子的檢察總長弄下台。

過去一周，拜登陣營要求臉書、推特及Youtube將此廣告下架，但臉書拒絕，理由是臉書相信，政治人物的聲明增添重要論述，就算是虛假不實，也有新聞性。推特及Youtube也同樣讓川普陣營的那則廣告留在網上。

臉書發言人12日說：「臉書公司深信，政治言論應受保護。」「如果華倫參議員想說一些她知道並非真實的事，我們認為臉書沒有立場審查那項言論。」華倫競選陣營對此拒絕發表評論。

臉書12日晚間在推特上回應華倫說，各家廣播電視台按照法律規定，播出那則川普廣告超過1000次，主管美國新聞及廣告等事務的聯邦通訊委員會（FCC）不希望廣電公司審查言論，臉書說：「我們同意，最好讓選民而非各家公司來決定。」

美國麻州參議員華倫10日起在臉書刊登一則名為「突發新聞」的廣告，廣告中稱臉書創辦...
美國麻州參議員華倫10日起在臉書刊登一則名為「突發新聞」的廣告，廣告中稱臉書創辦人祖克柏支持川普競選連任。 圖擷自推特
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廣告川普祖克柏臉書
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