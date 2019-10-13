川普兩子批白登之子海外業務 紐時：他們也不相上下

2019-10-13 13:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合12日電



美國總統川普。 歐新社 分享 facebook 美國總統川普要求烏克蘭調查前副總統白登(Joe Biden)與其子杭特(Hunter Biden)，不過「紐約時報」指出，川普的兒子和家人的企業與外國政府也關係匪淺。

最近川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)和次子艾瑞克(Eric Trump)皆出面指責杭特在烏克蘭和中國的能源業務，這對兄弟指控杭特趁白登在歐巴馬政府任職期間，利用家族名聲獲取個人利益。

小唐納在推特表示：「至少這看起來是種不當行為，顯然有利益衝突。」他在明尼亞波利斯州競選活動的指控言論，促使川普支持者群眾吶喊「把他抓起來！」

共和黨試圖將杭特在國外的業務成為華府彈劾辯論的焦點，但川普兩個兒子高調抨擊也使他們自己的事業成為焦點。

身為強大政治家族的後代，個人企業與公開交易可能經常難以與家族區分，尤其是私人計畫仰賴外國政府協助，而外國政府又企圖強化與華府的關係時更是如此。

在川普任內，他的兩個兒子皆在海外經營和推展川普家族企業，雖然川普和白登各自的父子關係並不相同，但企業交易卻頗為相似。

川普家族企業獲得蘇格蘭亞伯丁市議會批准，得以擴大亞伯丁市附近的高爾夫球度假村；在此之前，該市禁止新住房開發，直到川普在該度假投資數千萬美元。

蘇格蘭亞伯丁市議員福特(Martin Ford)表示：「他們(川普兒子)批評白登兒子的作為，而這正是他們自己在做的事。」

艾瑞克發給紐時的聲明指出：「我父親當上總統後，我們家族並停止海外業務交易。」

紐時指出，川普企業在印度、印尼和蘇格蘭的活動被認為是遵從既有合約，儘管如此，川普上任後，川普企業的海外業務牽涉外國政府，因此變得更加複雜。例如川普集團在巴拿馬牽扯上產權問題時，該集團律師致電該國總統請求協助；印尼政府協助建設新公路，可望圖利川普集團發展。

白登競選團隊11日拒絕評論，但藉機在募款信函中提到川普兒子的批評，並稱將奮力打擊他人的胡言亂語。