被開除耿耿於懷…前聯調局長柯米 要出力拉下川普

2019-10-13 13:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合12日電



柯米想協助終結川普 美聯社 分享 facebook 前聯邦調查局長柯米(James Comey)對去年被川普總統開除一直耿耿於懷，在川普面對彈劾調查之際，夢想助一臂之力把川普趕下台，甚至以此為己任。

他說：「我覺得自己被困住了，沒法做別的事情。」

以前的情報機構首長卸任後，通常加入智庫、公司董事會，或是絕口不談政治。柯米卻誓言未來13個月致力於把川普趕出白宮。

注重秩序和紀律的柯米，很受不了川普的任性妄為、謾罵政敵和醜化聯調局人員；與他感受相同的人很多，只是他還背負獨特的心理包袱。

他家裡放著很多昔日事業輝煌騰達時的紀念品。他最近到耶魯法學院演講，有個老太太罵他「多謝你給我們川普」。這是因為有人認為喜萊莉．柯林頓2016年落選，是柯米在投票前不久重啟對柯林頓的電郵門調查所致。

柯米的情況或許特殊，不過隨著2020年大選逼近，像他這樣懷著急迫焦躁心態的反川派不乏其人。尤其國會議員能夠發動彈劾，政府人員能夠投訴揭密，像他這樣已無官職在身卻仍不甘寂寞的人能怎樣？

柯林頓以前的高級助理帕米瑞說：「曾掌握大權的人，很難接受不當官很多事情都無能為力的事實。」

柯米或許沒有正式的權力，可是不缺表演舞台。他宣稱他已簽約幫「華盛頓郵報」寫稿，他的暢銷回憶錄即將改編成迷你電視劇，他也經常應邀到全國各地演講。他拒絕透露演講酬勞，只表示金額高得「瘋狂」。據悉他的演講費有六位數。

他上個月在北維吉尼亞家裡接受「紐約時報」將近兩小時訪問，同時表現司法人的實事求是，多愁善感，對強大的自我有自覺，卻又無法完全遏制。

他說，在美國歷史的偉大潮流他並不那麼重要，可是他相信他對川普心態的第一手觀感，能為反川運動提供寶貴價值。他甚至似乎認為他用以提出嚴肅警告和希望的推特，與國家安危息息相關。

他說：「我對2021年1月21日(下次總統就任)懷著幻想，希望到時候能刪除我的推特，邁向別的東西。但是，在此之前，我辦不到。」