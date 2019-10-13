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柯林頓競選顧問分享鐵的教訓 教白登如何迎戰川普

2019-10-13 13:55世界日報 記者胡玉立／綜合報導

民主黨總統參選人白登(Joe Biden)被川普總統指控在烏克蘭貪腐調查中替兒子護航，2016年總統大選敗於川普的喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的競選顧問建議白登，「堅守事實，一以貫之」，是迎戰川普最佳之道。

柯林頓的公關團隊當年在面對有關柯林頓擔任國務卿期間使用私人電郵的各種指控時，急於逐一答覆、並提供新證據澄清種種指控都是虛假或誤導；但事實證明，傳統快速回應作法，在美國過去的政治歷史中可能奏效，但在川普參選後的新政治時代，這種策略毫無用處，甚至可能自毀前程。

柯林頓2016年競選活動發言人艾爾羅德(Adrienne Elrod)表示，「我們試圖按著危機處理常規，針對各個問題說理、點出事實。但我們面對的候選人是個與眾不同的野獸，情況變得截然不同，我們當時應該篤定堅持一個非常簡單的聲明就好了。」

川普對核心對手、前副總統白登提出一連串毫無根據的指控，指白登和他兒子杭特(Hunter Biden)涉及烏克蘭和中國的腐敗交易。當眾院民主黨人決定針對川普與烏克蘭總統的電話門進行彈劾調查時，白登一開始選擇沉默以對。

白登的克制回應，讓人開始懷疑他是否是2020年大選唯一有足夠經歷和韌性對抗川普的民主黨候選人；在第三季度籌款活動中，他的表現不及華倫(Elizabeth Warren)、桑德斯(Bernie Sanders)和布塔朱吉(Pete Buttigieg)。

上周，白登在內華達州發表激動演講，抨擊川普濫用職權、抹黑他的家人，9日首次表示支持彈劾，這番聲明立即遭到川普反擊。

民主黨競選顧問指出，白登的表現更具戰鬥力，可能有助選情，但他必須謹慎行事，不要落入川普的圈套，沒完沒了地回應川普的口舌之爭。相反地，白登應堅持一套標準辯駁說詞，然後去談論他的政見。

柯林頓2016年大選首席策士本寧森(Joel Benenson)說：「重點就是，不要讓他人或某些事件操控你的競選活動。」

柯林頓競選高級顧問雷恩斯(Philippe Reines)也指出，柯林頓在2016年始終無法擺脫電郵門周旋；競選總部雖決定公開電郵來回應川普嘲諷，但國務院審核數月之後才發布內容，這樣的延遲也很難克服公眾質疑其間是否處理不當。

雷恩斯說：「事後諸葛，媒體根本不會全信你的話。我們只需要強調：『夠了。信者恒信。要嘛投票反對她，要嘛投票支持她，我們不會每10分鐘就來討論這件事』。」

川普柯林頓民主黨
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