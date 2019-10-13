旅遊注意！加州新法：州立公園和海灘禁菸

2019-10-13 12:16 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



加州州長紐森做了前兩任州長不肯做的事：他11日簽署新法，禁止民眾在州立公園和海灘吸菸。被查獲在指定吸菸區以外地點吸香菸、雪茄、菸斗和電子煙，將面臨最高25美元（約台幣777元）的罰款。

這項新法由州參議會議員葛拉澤提出，主要理由是曝露在菸霧的化學成分當中有健康風險。他並提到，許多森林大火由丟棄的菸蒂引起，新法也有助解決這個問題。新法將適用於300公里長的加州法灘及280座州立公園。