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謊稱兒有病送醫開刀13次 母判刑6年

2019-10-13 12:06世界日報 編譯盧炯燊／綜合12日電

被控虐兒的德州婦女凱琳‧鮑文-瑞特(左)在律師陪同下出庭。(nbc5電視台截頻)
被控虐兒的德州婦女凱琳‧鮑文-瑞特(左)在律師陪同下出庭。(nbc5電視台截頻)
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德州35歲的婦女凱琳．鮑文-瑞特(Kaylene Bowen-Wright)在兒子沒病的情況下，謊稱「兒子有病」，從2009兒子克里斯多福(Christopher)出生，到2016年短短八年內，帶他到醫院就診323次、接受13次大手術；這名母親11日被判坐監六年。

法院文件顯示，鮑文-瑞特對醫生聲稱，兒子出生沒幾天就對牛奶嚴重過敏，每次喝牛奶都會「猛吐」；後來又說兒子是癌症晚期，需要接受肺部手術。最後醫院發現男童根本沒有癌症或鮑文-瑞特所聲稱的疾病後，兒童保護部門於2017年剝奪她對孩子的監護權，父親萊恩·克勞福德(Ryan Crawford)成為唯一的監護人。

從那以後，現年10歲的克里斯多福一直健康成長，沒有患過病，正常進食，不需要氧氣或輪椅。

萊恩在審訊期間在庭上作證時說，兒子從2009年出生到2017年，一直由餵食管餵食，有時要坐在輪椅上。母親鮑文-瑞特(Bowen-Wright)在臉書上多次貼文，聲稱兒子得了癌症，預計不會活下來，又向先生萊恩指兒子患有肌肉營養不良症。

萊恩在法官宣判後說：「終於還我兒子公道，卻又很難告知兒子說他的母親要入獄，但不管怎樣，兒子的安全才是最重要的。」他表示已原諒妻子，而且兒子可能無法理解發生的一切。

鮑恩-瑞特說兒子「極度疲勞，癲癇發作及無法進食」，但醫生無法診斷出克里斯多福有患病跡象。

達拉斯兒童醫護中心(Children`s Medical Center)防止虐兒組的醫生蘇珊‧達卡爾(Suzanne Dakil)認為這是一宗嚴重虐兒案，申請褫奪鮑恩-瑞特的兒子監護權，並對她提出刑事檢控。

達卡爾說，醫生都是相信父母的話，很難發現他們是否在撒謊，因為沒有人願意放棄自己的孩子。

男童的父親萊恩(後右一)在法庭屏幕展示的兒子照片下做證。(nbc5電視台截頻)
男童的父親萊恩(後右一)在法庭屏幕展示的兒子照片下做證。(nbc5電視台截頻)
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男童的父親萊恩(中)在法庭屏幕展示的兒子照片下做證。(nbc5電視台截頻)
男童的父親萊恩(中)在法庭屏幕展示的兒子照片下做證。(nbc5電視台截頻)
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