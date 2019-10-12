貿戰休兵為一時需要 川習隨時可再開戰

2019-10-12 22:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



德國之聲中文網報導，對於美中兩國就貿易爭端達成初步協議，德語媒體表示謹慎樂觀。《南德意志報》駐紐約記者Claus Hulverscheidt則將關注點聚焦在中美貿易談判的後續進程上。題為《川普和中國還在繼續爭吵的問題有哪些》（Worüber sich Trump und China weiterhin streiten）的文章指出，從貿易談判取得突破的好消息剛一傳出，就有很多人表示疑慮。而這種擔心並非毫無道理：在貿易戰開打的這一年半裡，每次宣布所謂的突破之後，都會出現更嚴重的倒退。這一次也不能排除這種可能，因為目前除了意向聲明之外並沒有什麼站得住腳的實際成果。

作者指出，不容忽視的是，兩國在最關鍵的幾個分歧點上仍然沒有取得共識，而且在這些方面雙方的利益存在直接的正面衝突。其中包括習近平提出的中國製造2025計畫被川普視為以國家補貼來扭曲競爭的手段，此外美國也在試圖阻止中國企業主導未來5G通訊標準。在這兩個重大問題上，北京和華盛頓恐怕沒有那麼容易達成妥協。

除此之外，如何核實中國是否真的履行了加強智慧財產權保護、放棄強迫技術轉讓和對外企開放市場的承諾，以及如何落實減少美國對華貿易逆差的問題，也都還是未知數。尤其減少貿易赤字，是川普對自己忠實選民的最核心承諾之一。