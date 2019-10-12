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貿戰休兵為一時需要 川習隨時可再開戰

2019-10-12 22:52聯合報 編譯張佑生╱即時報導

德國之聲中文網報導，對於美中兩國就貿易爭端達成初步協議，德語媒體表示謹慎樂觀。《南德意志報》駐紐約記者Claus Hulverscheidt則將關注點聚焦在中美貿易談判的後續進程上。題為《川普和中國還在繼續爭吵的問題有哪些》（Worüber sich Trump und China weiterhin streiten）的文章指出，從貿易談判取得突破的好消息剛一傳出，就有很多人表示疑慮。而這種擔心並非毫無道理：在貿易戰開打的這一年半裡，每次宣布所謂的突破之後，都會出現更嚴重的倒退。這一次也不能排除這種可能，因為目前除了意向聲明之外並沒有什麼站得住腳的實際成果。

作者指出，不容忽視的是，兩國在最關鍵的幾個分歧點上仍然沒有取得共識，而且在這些方面雙方的利益存在直接的正面衝突。其中包括習近平提出的中國製造2025計畫被川普視為以國家補貼來扭曲競爭的手段，此外美國也在試圖阻止中國企業主導未來5G通訊標準。在這兩個重大問題上，北京和華盛頓恐怕沒有那麼容易達成妥協。

除此之外，如何核實中國是否真的履行了加強智慧財產權保護、放棄強迫技術轉讓和對外企開放市場的承諾，以及如何落實減少美國對華貿易逆差的問題，也都還是未知數。尤其減少貿易赤字，是川普對自己忠實選民的最核心承諾之一。

綜上所述，作者認為中美貿易戰距離真正的休戰還有很長的路要走，雙方之所以現在選擇暫時停火，主要是因為川普和習近平各自都有足夠多的麻煩需要處理。美國總統面臨著彈劾程序的威脅，同時他的敘利亞撤兵政策也第一次在共和黨黨內遭到了大規模的反對。習近平則要面對香港持續不斷的抗議示威，一時間難以控制局面。至於貿易戰，隨時都可以重新開戰。

川普（左）和習近平（右）都有讓貿易戰暫時降溫的需要。法新社資料照片
川普（左）和習近平（右）都有讓貿易戰暫時降溫的需要。法新社資料照片
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