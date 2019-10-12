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民意變了…死忠派沒變 保守福音派仍挺川普

2019-10-12 16:36世界日報 記者張聲肇／綜合報導

明尼蘇達州支持者舉起「川普2020」的標語。 路透社
明尼蘇達州支持者舉起「川普2020」的標語。 路透社
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眾議院宣布展開彈劾川普總統的調查近三周後， 民意開始改變，整體形勢對川普不利；川普陷入政治掙扎，但基督教福音派等保守勢力仍力挺他， 連將退休共和黨議員，也都沒有反川普跡象。

基督教福音派即使不贊成川普從敘利亞撤軍，讓土耳其有機會攻打美軍盟友庫德族民兵，針對國會調查川普壓迫烏克蘭調查政敵拜登父子，福音派簡直不問是非，力挺到底。

民調則贊成彈劾比例增加，尤其非兩大屬性的「獨立」選民贊成者增加，這對川普選情不利。

民意分析網站5─30─8到10日截止的民調發現，49.3％美國民眾贊成彈劾川普，43.5%不贊成。

公共電視台和兩家公司合作的民調顯示，從10月3日到8日收集到的民意，52%美國成年人贊成眾院民主黨團啟動彈劾調查，43％反對。

華盛頓郵報和一家大學合作，8日公布的民調則顯示，58%美國選民贊成啟動彈劾調查，38％反對。

今日美國報3日發佈的民調說，45％美國人贊成眾院投票表決是否彈劾川普，38％反對票決。44％贊成參院也表決，35％反對。

連「挺川普」電視台福斯新聞台10月6─8日的民調都發現，51%選民贊成彈劾川普逼他下台，4％贊成彈劾但不贊成趕他下台，40％反對彈劾。

但川普仍獲宗教保守派大力支持；川普自詡「大牌牧師」挺他，是因為他敢公然對抗民主黨。

南卡州電視傳教名牧師伯恩斯(Mark Burns)是挺川代表人物之一；2016年就開始挺川普的伯恩斯說，川普願意聽宗教領袖的意見是「很重要的事，」川普陷入政治掙扎，部分原因是他的「基督教信仰」，「撒旦想把上帝派遣來再度祝福宗教界的人趕走。」

深受川譜寵信的南部浸信會大教區牧師傑弗瑞斯(Robert Jeffress)警告說，把川普趕下台會演變成「南北戰爭般的全國大分裂。」

共和黨高層是否團結護主的指標性人物，79歲即將退休的參議員亞歷山大(Lamar Alexander)說，雖然川普不該壓迫外國政府調查自己的政敵，彈劾川普卻是「錯誤之舉」。

多數已退休或將退休的共和黨國會議員針對彈劾，目前為止不是含糊發言，就是沈默不語。

川普民調共和黨
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