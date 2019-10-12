眾院重大勝利！川普拒交稅表遭駁回 但仍可上訴

2019-10-12 16:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合11日電



川普總統拒絕國會要求提供他多年的稅表，以阻止眾院民主黨人收集調查他的證據，川普向聯邦法院控告眾院監督委員會無權給他的會計師事務所發傳票，但位於華府的聯邦第二上訴法院11日以二比一做出裁決，否決了川普的要求。

裁決是國會民主黨人的重大勝利，眾院民主黨為了調查川普的企業，包括他是否通過誇大個人的資產來獲取貸款，今年4月發出傳票，要求川普提交個人和公司的財務報表、年報以及獨立審計部門的審計報告。

但川普可要求上訴法院的全體法官重新審議三位法官的裁決，或是向最高法院提出上訴。