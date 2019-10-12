逃避彈劾 川普靠這幾招自保

2019-10-12 16:33 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國總統川普。路透。 分享 facebook 面對有可能成為美國歷史上第三位被彈劾總統的強烈威脅，川普試圖誤導事實、混淆和誇大的傾向，也日趨明顯。

這些日子來，川普和他的盟友一再指控那位投訴電話門案、讓他陷入彈劾泥淖的「吹哨者」造假，儘管「吹哨者」的諸多指控都已證實確有其事；川普還堅持應該彈劾那些在國會裡批評他的兩黨人士，無視美國建國以來已有阻止這種行動的先例。

法律專家並稱，白宮律師本周向國會領袖發出一封長達八頁的信，誓言不會與眾院民主黨人的彈劾調查合作，信中滿是針對國會監督權及憲法彈劾權不精確或誤導性的解釋。

川普10日晚間在明尼蘇達州的一項造勢活動上就說：「民主黨人正發動一場十字軍東征，要摧毀我們的民主。我們永遠不會讓它發生。我們會打敗他們。」

川普致力混淆視聽，要大家質疑吹哨者投訴的事實，也質疑眾院民主黨人要他下台的作為；一些共和黨國會議員和川普的盟友，也開始加入川普混淆視聽的行列。

共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)等人說，川普要烏克蘭和中國調查對手民主黨總統參選人白登(Joe Biden)和他兒子杭特，是在開玩笑；眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)更公開為川普護航：「總統沒有說：『中國，調查。』他只說：「他們應該調查白登家。』」

川普的私人律師朱利安尼在捍衛川普或譴責民主黨人時更誇大其詞，8日晚間在福斯新聞網節目中說：「本屆國會突然威脅要關押司法部長巴維理(William Barr)並彈劾我。」

今年稍早巴維理反對通俄門調查案特別檢察官穆勒(Robert S. Mueller III)發出國會傳票時，確曾有自由派激進人士提議逮捕巴維理，但有關彈劾川普的調查，並沒有任何民主黨領袖提出這種想法。

朱利安尼並非政府官員，國會顯然也不可能彈劾他。

觀察家表示，人們總批評川普藉由散布虛假事實或歪曲事實來為自己辯護或自我行銷，隨著最近幾周彈劾調查進一步向前推展，川普的這種行徑也更加放大了。

川普傳記作者和評論家歐布萊恩(Timothy O`Brien)指出 ，「川普做事有兩大動機：自我強化和自我保護，不論是開記者會或處理彈劾問題，他都把自己當成表演藝術家來說出他想表達的觀點，不受實際情況或現實的拘束。」