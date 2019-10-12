從開發商到總統 川普洗白慣用手法就是罵豬罵狗罵對手

川普總統顯然已認定前副總統白登會是他明年競選連任的對手，不遺餘力地大火力攻擊；川普的攻擊手法溯自紐約房地產開發商時代，至今已磨練數十年，不僅精密算計、手法犀利，而且堅定地「轉黑為白」。

1980年代，川普公司的一個大地產開發項目遇到紐約市政府官員反對，川普就對時任紐約市長郭德華(Ed Koch)開炮，即使在有證據表明，川普公司從市府獲了大筆退稅的好處，他仍把自己稱為紐約市腐敗的受害人。

川普對攻擊對手樂此不疲，哪怕是只有些微證據甚至沒有證據，他操縱媒體來擴散不實的指責，數十年來已運用嫻熟，在他的崛起中發揮了重要作用。

熟悉川普多年的紐約政治分析師申科夫(Hank Sheinkopf)說，川普能通過指責他人來撇清自己，他的每一步驟都算計精明，最終對自己有利。

川普通過誇張、扭曲以及徹頭徹尾的謊言，攻擊對手的手法日益發揚光大；例如他宣揚歐巴馬不是美國出生的陰謀論，不但沒使他受挫，反而成為他的政治敲門磚。川普2016年對民主黨對手喜萊莉．柯林頓的攻擊竭盡誇張之能事，也成功轉移選民對他醜聞的關注。

如今川普面臨彈劾調查又故伎重施，以不實指責攻擊對手。

彈劾調查的重點是川普向烏克蘭總統施壓，要求烏方協助調查白登之子在烏克蘭的生意，但川普卻放大對白登父子毫無根據的指責，重演了2016年攻擊柯林頓的一幕。

有線電視新聞網(CNN)統計，川普僅上周攻擊對手的不實指責就有66處之多，他重複沒有根據的陰謀論，說柯林頓當國務卿時發電郵使用的伺服器藏在烏克蘭，稱白登的兒子在中國海撈15億元，以及他有照片顯示，白登與烏克蘭天然氣公司的老闆打高爾夫球。

洛杉磯時報報導，但打球照片是白登及其兒子與兒子的一個同事，該同事僅為天然氣公司的董事，而不是公司主管，更非老闆；川普指責白登的兒子在中國一家私募基金拿到15億元，實際上小白登只是該基金的一個不領薪董事。

川普向來常以粗俗用語批評敵人，他10日在明尼蘇達州競選活動上，就批評民主黨總統參選人白登副總統當得好，只是因為他「知道怎麼舔靠歐巴馬」。

川普經自詡是「天才」，曾以「混球」污辱聯邦調查局前局長柯米，質疑眾院金融服務委員會主席沃特斯是「低智商」。

川普還以「馬臉」抨擊他的婚外情對象、色情女星丹尼爾斯；他說2016年總統選舉的民主黨對手喜萊莉．柯林頓是「騙子」，他也不留情面罵白宮前助理歐瑪蘿莎．曼尼高特．紐曼是「狗」、「瘋狂又愛哭的惡棍」。

美式足球聯盟球員在唱國歌時單膝下跪抗議時，川普則呼籲「現在就把那些狗娘養的東西趕出球場」。

川普也說過許多不尊重女性的話，包括曾說「抓女性的下體」、暗示血從女性「其他地方流出」，並以「豬」辱罵喜劇演員和環球小姐。