部分電子菸罹肺病者 出院後重回醫院

2019-10-12 15:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合11日電



部分因使用電子菸而罹患嚴重肺病的人，在出院後由於病情復發而第二次住院，聯邦疾病防治中心(CDC)11日表示，有的人出院55天後重新住院，有的人是出院僅五天又再回病房；但CDC仍不清楚電子菸與肺病的關係，也不知道病情為何復發。

電子菸導致的肺部病患已遍布各州，全國達1229人，至少28名喪命，迄今僅阿拉斯加州沒有發病報告。

CDC沒說有多少人復發後第二次住院，但副主任安妮·舒查特表示不到五人，她說，部分重新住院的人是出院後重新拾起了電子菸，還有的人是因肺部受損而對其他疾病的抵抗力降低，以及住院治療期間使用了類固醇藥物，可能使病患易於感染。

紐約市布朗士區10月4日因電子菸而死的一個17歲男子就是兩次住院，分別在9月初和9月底。

猶他州兩個第二次住院的病患，是出院後重新使用電子菸，結果肺部出現嚴重症狀並做了手術。

醫生和衛生人員對年輕病患尤為擔憂，已完成的臨床調查顯示，80%病患的年齡不到35歲，15%是18歲以下，56人需在加護病房治療，近三分之一的人要靠呼吸機才能呼吸。

患病青少年對醫生說，他們使用電子菸是為了減輕精神壓力和焦慮，醫生認為，應當重視青少年使用電子菸的問題及其原因。明尼蘇達州的兒童醫生安妮·格里菲斯說，她診治了十多個兒童，而患病青少年治療後就讓他們回家，將面臨復發的危險，這是不負責任的表現，並將失去治療機會。

為幫助醫生診斷，CDC在11日公布了治療指南，其中強調後續治療的重要性，表示部分人的病情雖然不重，但可能48小時迅速加劇。CDC還表示，醫生應強烈要求病患戒掉電子菸。

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