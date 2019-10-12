新書揭發：勞爾被控性侵前 NBC多次與女性秘密和解

2019-10-12 15:00 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



羅南法羅公開談新書，指NBC曾多次與女性達成不揭發指控之和解協議。 美聯社 分享 facebook

調查記者羅南·法羅(Ronan Farrow)11日在「早安美國」(Good Morning America)節目中，針對他即將出版的新書「捕殺」(Catch and Kill)有關前NBC新聞製作人內維爾(Brooke Nevils)指控前NBC知名主播勞爾(Mat Lauer)於2014年索契奧運會期間對她性侵一事表示，「這本書經過廣泛的事實核查」。

法羅的許多報導是MeToo運動風起雲湧的重要推手。法羅在節目中表示，「這本書的紙本紀錄和文件顯示，NBC新聞曾多次與女性達成秘密和解協議。大約有六到七年的時間，NBC否認曾達成任何和解協議；但其實有七項保密協議，其中多個是與控告勞爾的人士達成；它們都發生在內維爾指控勞爾和他被開除前。」

對於勞爾是否曾找他談論他的新書，法羅不願具體回答。但他強調，內維爾一直都將那場在索契奧運會期間發生的事，形容為「未經同意」。

法羅並提到他如何發現國家廣播公司(NBC News)知情、且針對勞爾被人指控性侵之事，安排了和解協議。

法羅報導指稱，內維爾2017年秋天將勞爾性侵之事告知「今日」(Today)主播維拉(Meredith Vieira)，並在維拉鼓勵之下，向人力資源部門投訴並聘請律師之後，勞爾在11月底被NBC以「在工作場所有不當行為」為由遭到開除。內維爾則在2018年開始休病假，NBC支付給她「七位數」金額。

法羅在書中寫道，勞爾在索契奧運會期間於他的酒店房間裡，將內維爾推到床上，問她是否喜歡肛交。內維爾多次表示不想要，但勞爾仍在她「醉到無法同意的非自願情況下，做了下去。」

勞爾9日對此事公開強烈否認，指他與內維爾的關係純屬「婚外情」，兩人每一次性行為都是兩相情願，「至於那次在酒店內的性行為是接下來幾個月我們許多性行為的第一次，是我們戀情的開始，但她現在卻錯誤地認為那是一次性侵。」

對於勞爾的公開信，內維爾則向NBC新聞發表聲明表示，「勞爾的公開信是受害者反受責難的案例研究。不管他試圖對我威脅、凌、羞辱和採取掠奪策略，我都不怕他。」內維爾並在推特發文，感謝許多性侵倖存者與她分享故事並提供支持。