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舉手當槍指向同學 13歲少女被銬帶走

2019-10-12 14:59世界日報 記者胡玉立／綜合報導

13歲堪州少女用手指假裝向同學開槍，被控犯下恐嚇罪。圖／世界日報提供
13歲堪州少女用手指假裝向同學開槍，被控犯下恐嚇罪。圖／世界日報提供
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堪薩州一名13歲的初中女生9月中在上課時被同學問道：如果可以的話，想殺死班上哪五個同學？女生伸出手指、模仿成手槍狀，指向四名同班同學，最後把手指向自己。此事被人循校內反凌應用程序投訴後，9月18日，這名女生被銬上手銬，送往附近少年拘留所、並被控恐嚇重罪，將於15日出庭。

此案發生在堪薩斯州歐弗蘭帕克(Overland Park)韋斯特里奇中學(Westridge Middle School)，少女的祖父卡瓦諾(Jon Cavanaugh)認為此案「處理過當」，他向媒體抱怨說；「這案子在校長辦公室處理就可以了，結果卻完全失控。她只是隨口說說而已。」

歐弗蘭帕克警局聲明指出，「學校暴力事件頻傳，如何防止悲劇是個大問題。我們對學校裡發生的威脅事件非常重視，並採取適當處置。」

美聯社報導，在少女被控恐嚇重罪前一周，鄰近Shawnee Mission學區中學有兩名13歲男生因為背包裡攜帶真槍被逮到，被控犯下行為不當輕罪。

面對外界質疑為何兩椿案子一虛一實，被控的罪名卻是一重一輕？地方檢察官史蒂夫·豪伊(Steve Howe)為此辯稱，「人們以為擁有真槍才該被控更重的罪，但實際的威脅才更嚴重。」

韋斯特里奇中學該名被控罪女生已經獲釋，她的祖父卡瓦諾向媒體表示，他很擔心孫女的未來，因為這項重罪指控可能讓她拘留長達一年，而孫女在家裡根本不可能接觸到真槍。

豪伊則表示，遭到控罪的少女最後很可能是接受較輕處罰，不會坐牢。他說：「在現行少年司法制度下，幾乎不可能因為犯下此類低層級犯罪行為就送交少年觀護所。」

類似的假裝開槍案件造成困擾，這並不是第一椿。賓州法院8月也曾裁定一名假裝用食指瞄準鄰居的人「造成危險狀況」，他可能被控犯下妨害治安行為。

恐嚇卡瓦諾
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