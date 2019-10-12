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9歲童縱火害5命 被依成人起訴 母：他不是怪物

2019-10-12 14:58世界日報 編譯郭宣含／綜合11日電

母親稱兒子患病、不是怪物。美聯社
母親稱兒子患病、不是怪物。美聯社
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伊利諾州一名九歲男童涉嫌縱火謀殺四名親屬和母親的未婚夫，而被視同成人起訴；他的母親艾伍德(Katie Alwood)10日首度出面表示，他的兒子並非怪物。

28歲的艾伍德表示：「他犯了可怕的錯誤，他還是個孩子。」她告訴「芝加哥論壇報」，他的兒子患有精神失調症、躁鬱症和注意力不足過動症(ADHD)，大家應該祈禱兒子獲得他所需的協助。

她談到自己的兒子時表示：「他有顆善良的心。他會幫忙餵弟妹吃飯，幫忙教他們學步。沒錯，他該受到責罰，但他需要心理協助，那才是他需要的東西。」

這場大火4月初發生於皮奧里亞(Peoria)，造成艾伍德34歲未婚夫沃爾(Jason Wall)、兩人生育的一歲和兩歲兒女、男童的兩歲姪女和艾伍德69歲外祖母喪命。

伍德福德郡檢察官明格(Gregory Minger)10日證實，一名九歲孩童被控五項一級謀殺罪、兩項縱火罪和一項加重縱火罪，但並未指名道姓；艾伍德證實她的九歲兒子遭控罪，因當事人仍是青少年，因此「芝加哥論壇報」未公布姓名。

對一名九歲孩童控罪引起青少年司法維權人士的擔憂，他們指出，一般認為年紀這麼小的孩子若認罪，就算是犯下最嚴重的罪行，孩子仍需要幫助而非受到懲罰。

明格指出，若該名孩童被定罪，最重將面臨緩刑，但可選擇接受諮詢或治療，不過因為年紀尚小，少年司法部門不會拘留或安置。他也表示，指控孩童罪刑是個困難的決定，被告才九歲，無論如何這都是場悲劇。

少年司法維權團體主席克拉克(Elizabeth Clarke)表示：「控罪多嚴重不是重點。神經科學、腦部發展等情況都說明兒童不該受到責罰……我不是說孩童不該負某種責任，而是他們需要協助而非處罰。」

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