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俄諧星冒充土耳其國防部長來電 南卡聯邦參議員葛理漢被騙洩情資

2019-10-12 14:57世界日報 記者顏伶如／綜合報導

葛理漢透過發言人畢夏普(Kevin Bishop)證實接獲這通惡作劇電話。　圖／...
葛理漢透過發言人畢夏普(Kevin Bishop)證實接獲這通惡作劇電話。　圖／世界日報提供
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南卡羅來納州共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)去年獲得川普總統指派，成為代表立法部門與土耳其接洽的重要窗口。不管是安卡拉今夏決定購買俄羅斯飛彈系統，或是剛發生的土耳其侵略敘利亞北部，大小事宜的商討過程都有葛理漢的參與。

今年8月初，當葛理漢接到一通聲稱是土耳其國防部長的來電時，他想當然耳便在電話中告知對方：「部長先生，非常感謝您打電話給我。如果可以的話，我希望創造雙贏局面。」

問題是，打電話來的根本不是土耳其國防部長，而是擅長惡作劇，據傳與俄方情報單位關係密切的俄羅斯搞怪雙人組斯托爾亞羅夫(Alexey Stolyarov)及庫資尼特斯歐夫(Vladimir Kuznetsov)。

藝名為「雷克瑟斯及沃凡」(Lexus and Vovan)的這對諧星，近年來因為頻頻捉弄知名西方國家政治人物而聲名大噪，民主黨籍聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)也是受害者之。英國衛報(The Guardian)報導，斯托爾亞羅夫及庫資尼特斯歐夫能夠成功惡整知名政治人物，被認為肯定有克里姆林宮暗中協助。

從葛理漢與冒牌土耳其國防部長的電話交談內容可以看出，如果土耳其進犯位於敘利亞北部的庫德族，葛理漢將推動對土耳其祭出制裁。在電話中，葛理漢形容庫德族人是土耳其的「威脅」，對土耳其的「庫德族問題」表示同情，這與他近日公開談話的基調矛盾。

在電話中，葛理漢同時提到川普對「土耳其銀行案」頗感興趣，事涉伊朗裔土國黃金交易商查拉布(Reza Zarrab)，查拉布也是川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的客戶。

葛理漢接到的這通惡整電話，除了尷尬難堪之外，還凸顯了國安漏洞的潛在風險，因為演技差勁的爛演員也有辦法從握有政策主導大權重要人物的口中，打聽到機密情資。

葛理漢在電話中說，希望土耳其回到F-35計畫，不要使用俄羅斯的S-400防空導彈系統。

POLITICO新聞網站報導，葛理漢透過發言人畢夏普(Kevin Bishop)證實接獲這通惡作劇電話。畢夏普說，之前幕僚曾經擋下多次企圖惡整葛理漢與葛理漢辦公室的電話，「但這通電話成了漏網之魚，他們整到他了。」

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