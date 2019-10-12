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影／南加州野火一天燒3千公頃 近十萬人須強制撤離

2019-10-12 13:03聯合報 編譯周辰陽／即時報導

在乾燥又溫暖的陣風助長下，致命的「鞍脊大火」（Saddleridge fire）11日侵襲美國南加州聖費南多谷（San Fernando Valley）一帶，消防單位一度完全無法控制火勢，已有1名50多歲男子在聯絡消防隊時心臟驟停不幸死亡。

洛杉磯時報》報導，「鞍脊大火」於10日晚間冒出，起火原因不明，雖後快速向西蔓延，在最高峰時期以每小時近325公頃（800英畝）的速度移動，火場範圍目前已超過3000公頃（7500英畝），至少31棟建築被毀，數千人被迫撤離。

當局一方面開設收容中心，同時對約23000棟房屋、將近10萬人發出強制撤離指示，並警告臨近社區做好準備，風向一改變就立刻疏散。但高速公路封閉導致交通打結，駕駛則苦於在煙霧中加速尋找出路。

面對乾燥環境和時速近80公里陣風，當局動員超過1千名消防員，持續試圖從陸空減緩大火推進的速度，最新消息指13%火勢受到控制，預計完全受控仍需數天。

在洛杉磯以東的卡利梅薩（Calimesa）市，一輛垃圾車10日在公路旁亂倒起火垃圾，延燒到草木後形成「檀木大火」（Sandalwood fire），火場範圍超過330公頃（820英畝），76棟房屋被毀、另外14棟受損，一名獨居的89歲婦女疑似因逃生不及死亡。當地另有兩處野火在燃燒，部分地區也持續進行疏散。

加州多數地區仍對野火保持高度警戒，紐森州長已頒布緊急狀態。太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）和南加州愛迪生公司（Southern California Edison）則一度自主實施預防性斷電，以防重演去年高壓電纜被強風吹落，導致短路走火觸發「營溪大火」（Camp Fire）的慘劇。

美國加州消防隊員11日前往希爾馬（Sylmar, CA），與「鞍脊大火」搏鬥。1...
美國加州消防隊員11日前往希爾馬（Sylmar, CA），與「鞍脊大火」搏鬥。10日晚間冒出的「鞍脊大火」火場範圍目前已超過3000公頃，至少31棟建築被毀，數千人被迫撤離，有一人死亡。美聯社
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