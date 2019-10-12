彭博：川普與中國達成的口頭協議 留下一堆疑問與批評

2019-10-12 12:11 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



彭博資訊報導，美國總統川普與中國達成的「第一階段協議」，留下一堆疑問與批評。

對川普而言，這次協議的最大勝利是中方同意加碼採購美國農產品，在川普的記者會上，美國財長米努勤解釋說，中方同意在兩年內加碼到每年採購400到500億美元。但彭博資訊打臉指出，中方早在兩年多前就首度提出這項建議。

貿易談判經驗豐富的亞洲社會政策研究院（Asia Society Policy Institute）副總裁柯特勒（Wendy Cutler）指出，川普宣布的協議內容，與過去兩年來米努勤和商務部長羅斯與中方談成，但被川普拒絕的內容非常相似。

她說：「看起來是輕薄短小的協議，而不是重要的協議，未來幾周談判人員寫成文字，可能還會弱化。」

這項口頭協議最令人詬病的一點，是缺少確保北京不會反悔的執行機制。川普曾承諾建立執行機制是與中方達成任何協議的基礎。川普現在改口說，這個問題以後再協商。

美中之間一些最棘手的議題也避而不談，包括中國的產業政策和政府補貼。

在匯率操縱議題上，米努勤僅表示，中方承諾更透明，美方則願意重新考慮今年8月美方將中國列為匯率操縱國一事。