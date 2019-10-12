氣候變遷威脅 鳥類面臨絕跡

2019-10-12 12:21 世界日報 編譯吳日君／綜合11日電



北美有三分之二鳥類以驚人速度消失。圖／世界日報提供 分享 facebook

環保組織美國「奧杜邦協會」(National Audubon Society)10日表示，北美有三分之二鳥類以驚人速度消失，除非立即採取行動以減緩氣候變遷速度，否則將面臨絕跡。

該協會執行長亞諾德(David Yarnold)指出，現正處於鳥類絕跡緊急狀態，是我們與下一代未來須面對的挑戰。

報告指出，若被歸咎於全球變暖的溫室氣體排放不減緩，北美604種鳥類中的389種將面臨絕跡。隨著氣候變暖，鳥兒被強迫遷徙至更有利棲息地，飛行期間可能無法存活。

受到最嚴重威脅的是生活在寒冷北極與沿海地區鳥類。科學家貝特曼(Brooke Bateman)說，超過50%沿海鳥類必須調整牠們的飛行距離。受到地球預估升溫影響的鳥種包括廣為人知的笛(Piping Plover)、黃腹琉璃(Baltimore oriole)、金鵰(golden eagle)。

儘管預測某些鳥類，會因升溫而死亡，而其他在較暖和南部氣候茁壯成長的鳥類，遷往北部地區，鳥群遷徙的變化，正在進行中。

貝特曼的父親現在經常看到南卡羅來納州鳥、卡羅來納鷦鷯(Carolina wrens)，飛至他位在紐約長島的家附近。另一方面，美洲知更鳥(robins)曾在美國北部地區，被視為春季來臨象徵，因為牠們會因避免寒冬而飛往南邊，春天變暖時再飛回來。但是，現在牠們大部分時間都留在北美地區，因為暖冬不再寒冷。

奧杜邦報告拉起鳥類可能絕跡的警報，類似鳥類威脅報告也引起廣泛重視。有科學家上個月表示，美加地區鳥類數量自1970年以來，減少了29%、共少了29億隻鳥。

然而，康乃爾鳥類學實驗室暨美國鳥類保護協會科學家羅森伯格認為，氣候變化並非鳥類總數減少的最大原因。取而代之的是因為棲息地消失與減少，由於廣泛使用農藥、消滅許多鳥類可吃食的昆蟲；此外，還有寵物貓戶外覓食時扼殺鳥類。