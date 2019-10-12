洛杉磯野火失控 緊急疏散10萬人

2019-10-12 12:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合11日電



強風助長洛市野火擴至近5000畝。圖／世界日報提供 分享 facebook

洛杉磯北部10日晚發生的野火11日失控，逾2萬戶家庭的10萬人接到疏散令；雖然消防員在空中和地面奮力撲救，但仍至少有一個中年男子死亡，是在大火來臨時因心臟病發作而喪命。

野火10日晚9時許出現在聖費南多谷地北端的Sylmar鎮，在南加州強風的助力下，沿著谷地的北部邊緣以每小時800英畝的速度，向西面的Granada Hills和Porter Ranch社區蔓延，但起火原因不明。

由於風力時速達20至25哩，以及在逾50哩的陣風和只有3%濕度的作用下，野火不斷擴散和出現新的著火點，過火面積已超過七平方哩，至少燒毀25棟房屋，燃燒中騰起的濃煙一直延伸到海邊。

主要為中產階級居住的Porter Ranch社區曾是電影「ET外星人」的拍攝地，該社區四年前曾因天然氣地下管道爆炸，迫使8000個家庭撤離家園。

洛杉磯的消防部門出動1000名消防員，在居民區的建築內外撲滅火苗，直升機在空中向下灑水。一位73歲的老翁說，他和妻子疏散時非常匆忙，只能帶上三隻狗，不得不把四隻貓留在家中。而上一次野火疏散時，他們還有時間找出護照和相冊，但10日晚的野火來不及。老翁說，消防員不停說「快點」，直攆他們走，野火從四面八方撲來，他們不得不離開。

加州消防廳表示，野火中有一人喪命，一個89歲的老婦失蹤，還有多人受傷，但沒說明傷者的傷勢是否嚴重。

野火疏散令還影響到洛杉磯東部的內陸地區，火苗從河邊縣的一個宿營公園掠過，導致74棟建築被燒毀，16棟受損。

由於天氣乾燥和聖塔安娜風盛行，南加州的夏季和初秋極易發生野火，而聖塔安娜風可使乾燥的野草被點燃後快速蔓延。

Calimesa鎮的野火是一輛垃圾車傾卸垃圾引起，司機發現車內的垃圾有暗火冒煙後，為防車輛燃燒而將垃圾卸掉，消防部門在調查是何原因導致車內的垃圾起火。