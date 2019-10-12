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參與氣候示威 老明星珍芳達被捕

2019-10-12 12:19世界日報 記者張聲肇／綜合報導

老明星珍芳達參加氣候示威被逮捕。圖／世界日報提供
老明星珍芳達參加氣候示威被逮捕。圖／世界日報提供
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81歲的老明星珍芳達11日在華府參加「星期五救火演習」氣候示威時被逮捕。

自年輕時期就關心國事，抗議越戰出名的珍芳達，最近接受ABC訪問時曾說，她在華府期間，她都會參加每周五「救火演習」，該活動名稱源自瑞典少女桑柏格在達沃斯世界經濟論壇演講時的名言：「希望大家趕緊行動，彷彿房子已經失火，因為（氣候災難）真的已經失火了。」

以行動響應這位瑞典少女領導全球氣候行動的珍芳達當時說，「每周五早上11點，有本事就來逮我，否則就別裝做氣候變遷是無關緊要的小事。」

她說她離開家裡這個舒適圈四個月，搬到華府來，就是要展現她對氣候議題的承諾與付出。

她認為孩子們沒有造成氣候變遷，不該由他們負責，現在，對抗氣候變遷的行動卻由孩子們領導，有些祖母真的團結起來了，「我要和他們站在一起」發聲，因為這是很嚴重的問題，「是我們人類從來沒有面對過的危機。」

她強調這絕不是誇張，是當今之世「唯一」的重要議題，事關人種能否存續，因此她要每周五都參加「救火演習」抗議行動。

有人批評說，好萊塢明星加入抗議行動，會讓氣候變遷問題變得「兩極化。」她說，是否兩極化和解決氣候變遷問題的急迫性比起來，根本不重要，「這是事關未來，事關人類存續的大事。」

她也主張美國應領導全球對付氣候災難，這樣，像中國、印度等二氧化碳排放大國才會「跟進」。

珍芳達告訴CBS，即使被逮捕，她仍要每周五出席在國會面前的抗議行列，直到2020年。

珍芳達強調這絕不是誇張，是當今之世「唯一」的重要議題。圖／世界日報提供
珍芳達強調這絕不是誇張，是當今之世「唯一」的重要議題。圖／世界日報提供
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