暴風雪強襲 北達州積雪已達2呎

2019-10-12 12:16 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



暴風雪襲擊中北部平原，北達科他州啟動緊急機制。圖／世界日報提供 分享 facebook

帶來積雪可達三呎、最大時速65哩的暴風雪11日「提早」襲擊中北部平原地區，部分地區的氣溫在30小時內驟降達70度；北達科他州長柏甘(doug Burgam)啟動緊急救災機制，國民兵待命行動。

氣象局對北達州北部發出暴風雪警報，對南達科他和明尼蘇達州發出暴風警報，最快12日下午可望解除，但29號和94號州際高速公路和北達州內2號高速公路多個路段因積雪太深，11日已封閉，數十所學校也因路況太差而停課，部分商店也關門。

氣象專家瓊斯(Carl Jones)說，這場暴風雪可能是「歷史性」嚴重氣候事件，北達州11日中午積雪已達二呎，入夜後預計至少會再增加一呎。「這是全年未曾聽聞過的數量，」他說。

自己經營農場的州議員納爾遜(Jon Nelson)預計該州農損將是「歷來最嚴重」的，「區內目前還沒收割的麥子，很可能全部都完了。」

牧場業者肯納(Erika Kenner)11日說她感到很無助，她家飼養的好幾百頭乳牛因為積雪太深、風速過大，根本查不出情況如何。「牛隻本來是很堅強的，但這種天氣把它們整倒了。」

氣象專家阿曼達李(Amanda Lee)說，暴風雪的濕度很大，樹葉又還掛著，可能壓倒樹枝和電線，「停電大有可能」，鏟雪也很困難。

另一名氣象局員工10日說，這是他30年來遇到最困難的暴風雪預測，也是所預報過最大的降雪量。

氣象局指出，這場暴風雪和「不正常的冷氣團」導致美國中部氣溫陡降，降雪量也將破紀錄。

丹佛氣象局專家卡利納(Jim Kalina)說風雪來臨前，該市氣溫暖和，還有華式83度，30小時內就降了70度。他說這是丹佛市1982年來短時間氣溫變化第二大紀錄。

蒙大拿州畢靈斯(Billings)不僅氣溫驟降，還降到冰點，積雪也已累積16吋。

北達州交通局已發布「不宜出門」警訊，瓊斯特別在臉書網頁提醒民眾千萬小心，「最壞的情況還沒到。」