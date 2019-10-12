弱勢川普與中國簽「小協議」 符合雙方短期共同利益

2019-10-12 10:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



美國總統川普11日宣布，已與中國達成「第一階段協議」，中方同意採購400到500億美元的美國農產品、開放金融服務市場、同意加強保護智慧財產權，並與美方就匯率政策達成協議，美方則擱置原定下周（15日）將2500億美元的中國商品關稅從25%上調至30%措施。川普也說，可望下月在智利舉行的亞太經濟合作會議（ APEC）的峰會上與中國大陸國家主席習近平簽署協議。

美中達成局部協議讓金融市場鬆了一口氣，美股三大指數大漲。但華爾街日報指出，這項協議內容與川普政府去年與中國打貿易戰的目標相去甚遠，當時美方指控中國竊取智慧財產權、強迫技術轉移、政府對產業補貼，要求中方進行產業改革。

直到最近，川普還重申，只能接受與中方達成全包式的「大協議」，現在卻改口說，因為是大協議，所以必須分階段完成。

分析家指出，貿易戰打到今天，美國的農民和製造商已吃不消，帶給準備競選連任的川普很大壓力，川普又因「電話門」遭到眾院彈劾調查，現在的川普是他上任以來最弱勢的時候，急需要在與中國貿易關係上找出口。

華府智庫國家利益中心主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）指出：「面對彈劾和政治前途的不確定，川普總統與中國的貿易戰僅達成休兵，是很精明的做法。」

他說：「現階段，川普在2020年大選和彈劾程序進行期間，需要與北京在經濟上維持和平，也需要維持金融市場的穩定，這項協議是他達成此目標的最佳機會。中國經濟也在美國不斷升高的關稅壓力下陷入困境，這項協議符合雙方的短期共同利益。」

康乃爾大學的經濟學家兼中國事務專家普拉薩德（Eswar S. Prasad）指出：「川普宣布的協議幾乎沒有解決兩國貿易與經濟摩擦的主要根源，從企業的觀點，並沒有減輕對未來兩國經濟關係的不確定感。」