親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

弱勢川普與中國簽「小協議」 符合雙方短期共同利益

2019-10-12 10:49聯合報 編譯田思怡／即時報導

美國總統川普11日宣布，已與中國達成「第一階段協議」，中方同意採購400到500億美元的美國農產品、開放金融服務市場、同意加強保護智慧財產權，並與美方就匯率政策達成協議，美方則擱置原定下周（15日）將2500億美元的中國商品關稅從25%上調至30%措施。川普也說，可望下月在智利舉行的亞太經濟合作會議（ APEC）的峰會上與中國大陸國家主席習近平簽署協議。

美中達成局部協議讓金融市場鬆了一口氣，美股三大指數大漲。但華爾街日報指出，這項協議內容與川普政府去年與中國打貿易戰的目標相去甚遠，當時美方指控中國竊取智慧財產權、強迫技術轉移、政府對產業補貼，要求中方進行產業改革。

直到最近，川普還重申，只能接受與中方達成全包式的「大協議」，現在卻改口說，因為是大協議，所以必須分階段完成。

分析家指出，貿易戰打到今天，美國的農民和製造商已吃不消，帶給準備競選連任的川普很大壓力，川普又因「電話門」遭到眾院彈劾調查，現在的川普是他上任以來最弱勢的時候，急需要在與中國貿易關係上找出口。

華府智庫國家利益中心主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）指出：「面對彈劾和政治前途的不確定，川普總統與中國的貿易戰僅達成休兵，是很精明的做法。」

他說：「現階段，川普在2020年大選和彈劾程序進行期間，需要與北京在經濟上維持和平，也需要維持金融市場的穩定，這項協議是他達成此目標的最佳機會。中國經濟也在美國不斷升高的關稅壓力下陷入困境，這項協議符合雙方的短期共同利益。」

康乃爾大學的經濟學家兼中國事務專家普拉薩德（Eswar S. Prasad）指出：「川普宣布的協議幾乎沒有解決兩國貿易與經濟摩擦的主要根源，從企業的觀點，並沒有減輕對未來兩國經濟關係的不確定感。」

美國共和黨籍參院財政委員會主席葛雷斯利（Chuck Grassley）雖然對協議審慎歡迎，但指出：「在做了這麼大的犧牲後，美國人只能接受與中國達成全面、可執行和公平的協議。」

中國國務院副總理劉鶴（左）11日在白宫交給美國總統川普一封中國國家主席習近平的親...
中國國務院副總理劉鶴（左）11日在白宫交給美國總統川普一封中國國家主席習近平的親筆信函。美聯社
分享

川普北京
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

敘利亞境內美軍遭到土耳其砲擊 美嚴詞警告

2019-10-12 07:51

川普又走一個閣員！代理國土安全部長請辭

2019-10-12 08:52

美中傳已達局部協議 為貿易戰休兵鋪路

2019-10-12 01:34

加州防大火 居民很火大

2019-10-11 23:47

川普私人律師2手下 機場遭逮

2019-10-11 23:43

轉守為攻 川普打彈劾悲情牌

2019-10-11 23:41

美俄元首去年缺席APEC 今年「雙普會」或有望舉行

2019-10-11 23:24

電子煙 美學者證實會致癌

2019-10-11 22:39

川普轉守為攻 大打彈劾悲情牌

2019-10-11 22:31

男子為躲追捕藏身巨型迷宮 警方崩潰花2小時逮人

2019-10-11 15:17

美國背棄加土耳其進軍 庫德族如何救亡圖存

2019-10-11 14:37

她有豁免權…外交官妻撞死人逃回國 川普拒把人交回英國

2019-10-11 14:21

IRS員工盜用民眾個資辦信用卡 兩年狂刷7萬元

2019-10-11 14:18

追查電話門 眾院民主黨向能源部長發傳票

2019-10-11 13:03

高溫、降雨少 美國南方16州嚴重乾旱

2019-10-11 13:01

談拜登兒子情資 川普顧問說詞前後矛盾

2019-10-11 13:00

涉違反政治獻金法 朱利安尼2手下機場遭逮

2019-10-11 12:59

影／媽媽好辛苦！台上播重大新聞 下秒孩子亂入討抱

2019-10-11 12:06

小瓶沐浴用品掰掰！以後住加州飯店看不到了

2019-10-11 09:44

川普毀約理直氣壯？三度背信庫德族 細數美國「賣友傳統」

2019-10-11 09:00
看更多

熱門文章

台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

2019-10-11 15:08

中美談判登場 大陸宣布明年起全面開放資本市場

2019-10-11 17:54

川普宣布 美中已達成第一階段貿易協議

2019-10-12 04:50

伊朗油輪在沙國吉達外海遇襲爆炸 油價大漲

2019-10-11 14:56

布拉格分手北京姊妹市！原來…市長是超級台灣控

2019-10-11 11:00

61年來最強颱風來襲 日本民眾搶購民生物品

2019-10-12 08:02

美中有望談成部分貿易協議 喊停提高關稅

2019-10-11 11:45

伊朗油輪被火箭擊中爆炸 原油流入紅海造成汙染

2019-10-11 14:08

美中貿易達第一階段協議 川普贏得首場戰役

2019-10-12 06:25

美中貿易談判第一天 川普大讚進展順利11日繼續談

2019-10-11 11:28

這國好狠心！施壓奧運改酷暑辦 不管會熱死人…

2019-10-12 08:00

結束與厄利垂亞多年敵對 衣索比亞總理艾比伊獲諾貝爾和平獎

2019-10-11 17:06

報復布拉格解除姐妹市關係 傳中國將中斷直航

2019-10-12 07:58

影／媽媽好辛苦！台上播重大新聞 下秒孩子亂入討抱

2019-10-11 12:06

川普：美中貿易談判 好事正在發生

2019-10-11 22:27

川普：美中簽署貿易協議無需國會批准

2019-10-11 22:39

彭博資訊專欄／川普的好消息在大陸

2019-10-12 01:08

醫藥費太貴 澳洲要遣送罕病兒

2019-10-11 13:11

這不是我訂的！手機借小孩 結果來了一組沙發

2019-10-11 11:18

2000學生戴習近平面具排字 印度學校出奇招這樣歡迎他

2019-10-11 15:37

她有豁免權…外交官妻撞死人逃回國 川普拒把人交回英國

2019-10-11 14:21

習、莫的「家鄉外交」、「非正式會晤」外界注目

2019-10-11 16:08

敘利亞境內美軍遭到土耳其砲擊 美嚴詞警告

2019-10-12 07:51

「美中談判非常順利」 川普將在白宮會見劉鶴

2019-10-11 13:00

新一輪美中經貿磋商 劉鶴帶習近平口信給川普

2019-10-12 08:08

美國背棄加土耳其進軍 庫德族如何救亡圖存

2019-10-11 14:37

男子為躲追捕藏身巨型迷宮 警方崩潰花2小時逮人

2019-10-11 15:17

NBA、蘋果、動視暴雪爭議 凸顯強制陸企在美下市難度

2019-10-11 13:38

美中局部協議在望 道瓊早盤暴漲逾300點

2019-10-11 21:50

韓日雙邊貿易協商 日本拒絕台灣和歐盟觀摩

2019-10-11 21:13

美中傳已達局部協議 為貿易戰休兵鋪路

2019-10-12 01:34

伊朗油輪在沙國外海遭火箭攻擊 國際油價聞訊跳漲逾2%

2019-10-11 15:30

美以經濟停擺強力制裁相逼 土耳其：將以牙還牙

2019-10-12 08:36

高學歷爸餵食養殖昆蟲 全家愛吃稱「像洋芋片」

2019-10-11 16:12

60年最強颱襲東京 企業備戰

2019-10-12 01:24

第二代「Mirai」亮相！Toyota強打氫燃料電池車

2019-10-11 14:58

3大原因 投資大咖改抱SaaS、棄FAANG

2019-10-11 16:39

將企業列入黑名單是貿易戰新武器？帶您一次了解

2019-10-11 22:30

中國官媒：中美經貿磋商有進展 但不必太過樂觀

2019-10-12 08:50

可望達成局部協議 川普：美中談判非常順利

2019-10-12 01:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top