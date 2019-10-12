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敘利亞境內美軍遭到土耳其砲擊 美嚴詞警告

2019-10-12 07:51聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國總統川普7日宣布自敘利亞北部撤軍，土耳其9日隨即進軍敘利亞，在敘利亞東北部攻擊當地庫德族民兵，美國國防部11日發聲明表示，敘利亞境內美軍遭到來自土耳其陣地的砲火攻擊。

根據五角大廈聲明，科巴尼（Kobani）附近尚未撤離的美軍在當地11日晚間9時左右遭到攻擊。

五角大廈表示，砲彈落點距離安全機制區只有幾百公尺，土耳其以前就知道那裡有美軍。雖然未造成美軍傷亡，美方要求土耳其避免可能引發美軍防衛動作的行動。

美國國防部表示，美軍遭到來自敘利亞境內土耳其部隊陣地的砲火攻擊。圖為敘利亞城鎮R...
美國國防部表示，美軍遭到來自敘利亞境內土耳其部隊陣地的砲火攻擊。圖為敘利亞城鎮Ras al-Ain被砲擊後冒出黑煙。法新社
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