敘利亞境內美軍遭到土耳其砲擊 美嚴詞警告

2019-10-12 07:51 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



美國總統川普7日宣布自敘利亞北部撤軍，土耳其9日隨即進軍敘利亞，在敘利亞東北部攻擊當地庫德族民兵，美國國防部11日發聲明表示，敘利亞境內美軍遭到來自土耳其陣地的砲火攻擊。

根據五角大廈聲明，科巴尼（Kobani）附近尚未撤離的美軍在當地11日晚間9時左右遭到攻擊。