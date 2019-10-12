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美中傳已達局部協議 為貿易戰休兵鋪路

2019-10-12 01:34經濟日報 編譯 簡國帆

彭博資訊報導，美國與中國大陸已達成一項局部協議，可望為促成貿易戰停戰，並為美國總統川普與中國大陸國家主席習近平於今年稍後簽署一份更廣泛的協議奠定基礎。

知情人士透露，作為局部協議的一部分，大陸同意對一些農產品做出讓步，美國也可能寬免一些關稅。報導指出，這項協議的內容仍只是暫時的，而川普11日稍後中國大陸副總理劉鶴會面後，也可能改變內容。

美股三大指數11日盤中漲1.4%至1.8%，道瓊工業指數漲逾400點。

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